FdI e FI cercano l'accordo. Oggi l'incontro tra Meloni e Berlusconi

Contatti telefonici tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I due leader si vedranno di persona oggi pomeriggio, lunedì, a via della Scrofa, come riferiscono fonti di FdI e FI. A lavorare alla ricucitura per tutto il fine settimana sono stati i pesi massimi del centrodestra e che si stesse lavorando a una “riappacificazione” era chiaro anche dalle parole del cofondatore di FdI, Guido Crosetto che ha dichiarato: "Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra? Vorrebbe dire farsi molto male. Non succederà. E neppure che FI vada da sola alle consultazioni". E lo stesso Crosetto, fiducioso, ha poi aggiunto in un'intervista: "Né Silvio Berlusconi né Giorgia Meloni pensano davvero di interrompere il loro lavoro per il bene del Paese per questioni di carattere personale - dichiara al Corriere -. L'Italia viene prima anche delle legittime irritazioni di Giorgia".

Sullo sgarbo del non voto degli azzurri a Ignazio La Russa e sul foglietto pieno di critiche a Meloni, Crosetto smorza le polemiche. "Credo sia difficile per chiunque accettare di non essere più nella posizione di chi dà le carte - dice -. Lo è per una persona normale, figuriamoci per chi come Berlusconi ha fatto cose straordinarie, da leader in ogni settore della propria attività".

A sottolineare la necessità della compattezza della coalizione è Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di FdI a Montecitorio. "Non sono possibili inciuci né governi anomali": è "inaccettabile pensare di far mancare i numeri per fare quello che vuoi tu. Non è un metodo che porta a una conciliazione. A noi non è mai interessato governare solo per farlo, vogliamo coinvolgere le migliori energie dentro e fuori la politica. Se ci saranno queste condizioni, bene. Altrimenti neppure ci proviamo. E torniamo dagli elettori, riproponendo a quel punto una coalizione diversa dall'attuale ma ripartendo, per quanto riguarda FdI, dal consenso che abbiamo avuto. Però non credo che accadrà". ha dichiarato in una intervista a La Repubblica. “Serve un percorso di chiarezza che nelle prossime ore contiamo si possa riattivare”.

Sul fronte di Forza Italia, da Gianni Letta ad Antonio Tajani e Fedele Confalonieri hanno sudato non poco per convincere Berlusconi a compiere il passo e accettare le condizioni della premier in pectore. Con il leader della Lega Matteo Salvini a fare da mediatore, rimasto a Roma nel fine settimana e in ripetuti contatti sia con Meloni che con Berlusconi. Le ultime resistenze del quale, secondo fonti di Forza Italia, sarebbero state superate solo dopo che la sua stessa compagna, Marta Fascina, ne avrebbe valutato con Licia Ronzulli la accettabilità. Alla fine la Lega in una nota dice che "guarda con estremo ottimismo all'annunciato incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. L'obiettivo comune di tutto il centrodestra dev'essere quello di rispondere alle aspettative degli italiani, con buonsenso, responsabilità e serietà".

Riconosce le tensioni all'interno del centrodestra Maurizio Gasparri, esponente di punta di ForzaItalia che, intervistato dal Qn, si augura "soprattutto che scoppi una scintilla di rapporto umano tra tutti quanti". "L'importante è trovare un clima non rancoroso", esorta, in vista del vertice. Nel centrodestra "ci sono stati problemi e incomprensioni -ammette Gasparri -, ma vanno superati in nome di un supremo interesse del Paese". "Berlusconi - spiega - ha il merito di aver creato il centrodestra, di averlo difeso quando ha vinto, quando ha perso e dopo aver subito attacchi personali di ogni tipo".

Un fine settimana di trattative, dunque, ininterrotte a cui non sarebbero stati estranei gli stessi figli di Berlusconi, Marina e Piersilvio in testa tanto da suscitare la protesta pubblica del Pd.

Ronzulli: il mio caso non esiste più

"Il 'caso Ronzulli' non è mai esistito, e comunque non esiste più. Io sono figlia di un Carabiniere, mio padre ha servito il Paese nell'Arma per tanti anni e mi ha insegnato che servire la Patria è il primo dovere di ogni cittadino e prima di tutto di chi ha responsabilità pubbliche. L'Italia ha bisogno di avere un governo al più presto, con una squadra di alto profilo, sostenuta da una coalizione di centro-destra unita, coesa e compatta, così come si è presentata agli italiani e così come ci hanno chiesto gli italiani". E' quanto si legge in una nota della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

"Nella squadra di governo Forza Italia dovrà svolgere il ruolo importante, sul piano dei contenuti e degli assetti, che le è stato conferito dal consenso degli elettori. Nei prossimi giorni il centro destra si presenterà unito al Colle, per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l'incarico all'on. Meloni, che ha il diritto-dovere di guidare il paese per portarlo fuori dalla crisi. A dispetto delle ricostruzioni malevole, io ho sempre lavorato per questo, anche in occasione della votazione per il Presidente del Senato. Continuerò a farlo, da Senatrice della Repubblica o in qualunque ruolo il Presidente Berlusconi ritenesse di indicarmi", conclude Ronzulli.

La “dedica” di Meloni alla sinistra

"Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l'appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Lo dichiara via Facebook la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, premier in pectore del prossimo Consiglio dei ministri.