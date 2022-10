Governo, Giorgia Meloni: "La sinistra si rassegni, risolleveremo l'Italia"

"Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l'appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Lo dichiara via Facebook la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, premier in pectore del prossimo Consiglio dei ministri.

Sulla questione interviene anche Osvaldo Napoli, attuale esponente della segreteria nazionale di Azione, con una lunga militanza nel centrodestra. "Il Pd sbraita e minaccia, promette di appiccare il fuoco alla prateria, mentre i Cinquestelle lo aggirano in concretezza di proposte, tutte sbagliate e irricevibili, ma concrete. Viene da sorridere quando l'onorevole Meloni invita la sinistra a mettersi l'anima in pace. Per farlo, dovrebbe prima ritrovare un'anima", dice .

Intanto è ancora l'opposizione, tramite un tweet del senatore e responsabile sicurezza del Pd, Enrico Borghi, a chiedere chiarezza su situazioni poco trasparenti: "Com'era la favola della destra normale in un paese normale? - scrive Borghi -. Nella trattativa per la formazione del governo entrano in campo i figli di Berlusconi, cioè i proprietari di Mediaset. Di cosa parlano con Meloni? Del futuro dell'azienda? Cose inconcepibili in qualunque altro paese occidentale".

Incalza, invece, Confindustria, tramite il presidente Carlo Bonomi, intervistato su Rai 3 nella trasmissione “In Mezz'Ora”. Bonomi invita la maggioranza uscita dalle elezioni a fare presto e bene nella composizione della squadra di governo, privilegiando per i ministeri persone competenti, perché l'emergenza del caro energia che colpisce cittadini ed imprese va affrontata in tempi rapidissimi. Su caro bollette, certezza delle forniture energetiche e inflazione, gli imprenditori chiedono alla politica risposte chiare e rapide. "L'emergenza energetica quest'anno comporterà una stangata da 110 miliardi".

Le tappe per il governo

Entro domani, 17 ottobre, i deputati dovranno comunicare al segretario generale di Montecitorio a quale gruppo intendano iscriversi. Martedì 18 ottobre alle 15, si riuniranno le assemblee dei gruppi per leggere i propri presidenti. Infine, l'aula della Camera è convocata per mercoledì 19 ottobre, alle 14, per eleggere 4 vicepresidenti, 3 Questori e almeno 8 segretari d'Aula.

Anche al Senato entro domani, 17 ottobre ogni senatore dovrà indicare alla presidenza a quale gruppo intende iscriversi. Se un senatore non indica un gruppo verrà assegnato automaticamente al gruppo Misto. I gruppi sono convocati per martedì 18 ottobre alle 14 per procedere alla propria costituzione e, a seguire, all'elezione dei rispettivi capigruppo. La conferenza dei capigruppo è convocata per lo stesso giorno alle 17. Infine, l'Aula di palazzo Madama tornerà a riunirsi mercoledì 19 ottobre alle 15 per procedere all'elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre Questori e degli otto senatori segretari che andranno a comporre il Consiglio di Presidenza.

Poi si potrà procedere alle consultazioni al Colle. Probabilmente a partire da giovedì 20 ottobre. I colloqui si svolgeranno come in passato allo studio "alla Vetrata" del presidente nel cui corridoio esterno i politici escono e dichiarano alla stampa in attesa. È ipotizzabile che, mentre il premier Mario Draghi rappresenterà l'Italia al Consiglio europeo di Bruxelles (20-21 ottobre), il 21 sera o al massimo il 22 Giorgia Meloni possa ricevere l'incarico di formare il governo. Poi dipenderà dall'ampiezza che la presidente del Consiglio in pectore vorrà dare alle sue consultazioni. In caso decida di bruciare i tempi potrebbe tornare al Colle già il 22 con la lista dei ministri. Possibile quindi il giuramento il 23 ottobre. Più probabile lunedì 24 ottobre.