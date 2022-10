Meloni: serve un governo in tempi rapidi, troppe scadenze importanti

C'è l'esigenza di accelerare, ma anche quella di giocare con “prudenza” le carte del nuovo esecutivo. A cominciare dalla composizione della squadra, tra ministri tecnici e politici. Giorgia Meloni invita tutti a non lasciare correre troppo la fantasia nel gioco del toto-ministri, con la consapevolezza che la vera emergenza per il primo ministro in pectore è la crisi energetica.

La leader di FdI sottolinea che il suo dovere è quello di non perdere tempo: "vediamo di capire quando sono le consultazioni - dice ai cronisti lasciando Montecitorio - bisogna cercare di fare presto, ci sono troppe scadenze importanti". Però c'è anche la necessità di mantenere l'unità della coalizione di centrodestra, considerate le inevitabili tensioni per la scelta della squadra. Meloni spiega che "ragionevolmente" la coalizione si presenterà insieme di fronte al presidente Mattarella nel giorno delle consultazioni. E commenta anche i suoi rapporti con il premier Mario Draghi, oggetto di più e più interpretazioni della stampa. "Leggo tante cose, la Meloni è diventata draghiana. Io penso che persone normali che cercano di organizzare una transizione ordinata nel rispetto delle istituzioni facciano una cosa normale, non è che si fa un inciucio", aggiunge rispondendo alle domande dei giornalisti.

E nella “transizione ordinata” è inclusa anche la precisazione con cui fonti del partito chiariscono che al Consiglio europeo del 20 e del 21 ottobre molto probabilmente ci sarà ancora Mario Draghi a rappresentare l'Italia e che non c'è nessuna intenzione di creare "fratture" tra vecchio e nuovo governo.

Il refrain è che la squadra, quando sarà il momento, sarà pronta e all'altezza delle sfide che la attendono (domani la leader farà un punto con l'esecutivo di FdI). Lega e Forza Italia ripetono che l'esecutivo di centrodestra sarà "politico", dopo che la sola idea circolata nel fine settimana di una prevalenza di tecnici, nei ruoli chiave, aveva sollevato un vespaio tra gli alleati. Berlusconi avrebbe sottoposto una rosa di nomi di sua fiducia - tra cui Bernini, Cattaneo e Barelli - spiegando di considerarne due assolutamente imprescindibili: Antonio Tajani e, soprattutto, Licia Ronzulli. "Questo sarà il primo esecutivo dal 2008 eletto dal popolo, le scelte non possono essere appaltate ai tecnici" ha ribadito proprio la senatrice di Forza Italia, Ronzulli, smentendo tra l'altro l'ipotesi di essere candidata al ministero della Salute: "Non esiste una mia candidatura". Mentre Matteo Salvini, ha convocato un altro Consiglio federale, in programma oggi, per “accelerare sulla squadra di governo” e blindare una rosa di nomi, a cominciare dal suo, tra quelli che la Lega vuole siedano in Consiglio dei ministri.

Gli alleati vogliono avere voce in capitolo, vogliono evitare di ritrovarsi come è accaduto con Draghi, con ministri del proprio partito subiti e non scelti. Allo stesso tempo però Giorgia Meloni non vuole imposizioni e pretende che la squadra di governo non abbia l'impronta del “manuale Cencelli”. Insomma, da una parte si va in pressing, dall'altra si frena. Per Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI ci sarebbe "un problema numerico" di cui tenere conto a causa del taglio del numero dei parlamentari.

Giovanbattista Fazzolari (senatore di FdI molto ascoltato dalla leader, in pole per il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio), dopo aver visto Meloni non entra nel merito del "borsino" dei ministri ma minimizza le tensioni con gli alleati spiegando che "non c'è polemica sui tecnici" e neanche con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha stroncato l'ipotesi della flat tax e dei prepensionamenti. E tuttavia Giorgia Meloni ha da tempo deciso che alcune posizioni chiave vadano affidate a dei tecnici perché il profilo dell'esecutivo sarà il primo test che dovrà superare nello scenario internazionale. Per questo continua a sperare che Fabio Panetta, del board Bce, accetti di coprire il ruolo di ministro dell'Economia: sarebbe un biglietto da visita non da poco e anche il segno di un governo che nasce per non morire pochi mesi dopo.

Nella complessa partita l'idea resta comunque quella di arrivare all'appuntamento del 13 ottobre (quando si riuniranno per la prima volta le Camere) con l'intesa tra alleati sul pacchetto completo, presidenze delle Camere e ministri, da sottoporre ovviamente poi al vaglio del presidente della Repubblica.

Intanto, Giorgia Meloni mantiene la linea di basso profilo scelta dopo il voto. “La difesa dell'interesse nazionale italiano, in un contesto internazionale sempre più complesso” è "la stella polare del lavoro e dei contatti della leader di FdI e dei suoi collaboratori", riferiscono fonti del partito. L'aspettativa è alta, il tempo stringe.