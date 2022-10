I calcoli col pallottoliere della maggioranza di governo, dopo la nomina a ministri di 9 senatori

E ora, a governo fatto, si prende in mano il pallottoliere. È tempo di calcoli, infatti, dalle parti della maggioranza meloniana, in attesa del voto di fiducia di Camera e Senato che questa settimana, senza grosse soprese, offrirà il sigillo parlamentare di un esecutivo ormai nel pieno dei suoi poteri e delle sue funzioni (il voto a Montecitorio è previsto per le 19 di domani, l'assemblea è convocata alle 11).

I numeri, quindi: la coalizione di destra-centro uscita vincitrice dalle urne di un mese fa gode di una sicura maggioranza assoluta, sia a Palazzo Madama che a Montecitorio. Eppure, come si è sottolineato a lista dei ministri appena svelata, la composizione della squadra di governo ha dato una piccola “scossa di assestamento” all’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Un rapporto di forza che – pur restando saldamente nelle mani di FdI, Lega e FI – si è leggermente assottigliato al Senato. I nove senatori diventati ministri (Casellati, Salvini, Bernini, Ciriani, Urso, Calderoli, Musumeci, Santanchè e Zangrillo) vanno a spostare – e non di poco – le caselle della maggioranza: la soglia numerica scende così a 106 voti dai 115 di cui godeva inizialmente (escludendo il presidente La Russa che, come si dice, “da prassi” non vota).

La maggioranza assoluta al Senato è pari a 104 voti (ai 200 senatori eletti vanno aggiunti i 6 senatori a vita, che entrano nel computo della maggioranza assoluta). Lo “scarto” per la coalizione di centrodestra è quindi di soli due voti. Ciononostante, la distanza numerica tra maggioranza e opposizione resta ampia: 29 voti di scarto (che si riducono a 20 non considerando i 9 ministri). Le opposizioni, sommate insieme, dispongono sulla carta di 86 voti (sempre escludendo i 6 senatori a vita).

È pur vero, e anche questo va ribadito, che i senatori diventati ministri di fatto non escono dalla “Camera alta” della Repubblica, avendo mantenuto a tutti gli effetti il proprio diritto di voto. La difficoltà è più logistica che procedurale: impegnati spesso in “missioni” o in altre attività connesse alla propria carica, risultano spesso “assenti giustificati”; ed è quindi altamente probabile che alcuni di essi non riescano a partecipare a tutte le sedute dell’aula, alle votazioni connesse all’attività quotidiana dell’assemblea.

Da qui, come i retroscenisti stanno evidenziando in queste ore, c’è da attendersi che i partiti di governo calcoleranno bene quali parlamentari scegliere per le cariche di viceministri e sottosegretari, prima di sottrarre altri preziosi numeri alla compagine senatoriale. Il vero aspetto a cui prestare attenzione, poi, sarà la composizione delle commissioni parlamentari, dove gli equilibri numerici sono ancora più sottili e l’insidia di far trovare la maggioranza con meno voti dell’opposizione non è un’ipotesi così peregrina. In definitiva, i numeri più ristretti al Senato diventeranno determinanti solo in occasione dei voti in cui è richiesta la maggioranza assoluta o nei voti nelle commissioni, dove è più facile che si incappi in un “incidente di percorso numerico” anche durante l'ordinaria amministrazione.