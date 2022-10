Gp Malesia, pole a Jorge Martin. Pecco Bagnaia cade ed è nono

Jorge Martin su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Malesia della MotoGp, sul circuito di Sepang. Lo spagnolo del Team Pramac ha girato in 1'57"790 (record della pista) e ha preceduto l'altra Ducati di Enea Bastianini e la Honda di Marc Marquez.

Sabato da dimenticare per Francesco 'Pecco' Bagnaia, il leader del Mondiale è caduto con la sua Ducati e partirà dalla nona posizione. In difficoltà anche il diretto rivale Fabio Quartararo, su Yamaha, solo dodicesimo anche a causa del dolore a una mano accusato dopo una caduta nelle quarte libere.

"Anche in Australia ero andato molto forte, di solito mi riescono sempre bene questi giri da qualifica - è il commento a fine prove di Martin -. Sono contento perché sento che il feeling con la moto è tornato, ho spinto tanto fino al limite, in alcuni punti della pista ho rischiato di cadere. Sono contento di questo risultato e sento che abbiamo il passo per poter vincere".

La griglia di partenza

1 Martin, 2 Bastianini, 3 M. Marquez, 4 Bezzecchi, 5 Rins, 6 Marini, 7 Morbidelli, 8 Vinales, 9 Bagnaia, 10 A. Espargaro, 11 Mir, 12 Quartararo, 13 B. Binder, 14 Miller, 15 Crutchlow, 16 Di Giannantonio, 17 P. Espargaro, 18 Zarco, 19 Oliveira, 20 Gardner, 21 A. Marquez, 22 Fernandez, 23 Nagashima, 24 D. Binder.