Gran Premio di Formula 1: gara sotto la pioggia, tra incidenti, stop e polemiche

Dopo due ore e 15 minuti di pausa è ripartito il GP del Giappone di Formula 1, interrotto al terzo giro a causa degli incidenti causati dalla pioggia che continua a cadere sul circuito di Suzuka, uno dei quali ha messo subito fuori gioco la Ferrari di Carlos Sainz.

La corsa è ripresa con le vetture incolonnate dietro la safety car, tutte con gomme da bagnato, mentre in precedenza avevano montato le intermedie. La Red Bull di Max Verstappen precede la Ferrari di Charles Leclerc e la macchina gemella guidata da Sergio Perez. Resta meno di un'ora per disputare il GP.

Intanto monta la polemica dopo che, prima dell'interruzione per pioggia della gara, un mezzo adibito al recupero è stato notato ai margini della pista di Suzuka. Le immagini televisive mostrano Pierre Gasly (AlphaTauri) appena uscito dal suo box, passare accanto a un camion segnalato dal lampeggiante, con scarsa visibilità a causa della pioggia. Una presenza che ha fatto infuriare il pilota francese: "È inaccettabile! Com'è possibile? Non ci posso credere".

Il pilota britannico Lando Norris commenta su Twitter il caso del trattore incrociato in pista da Gasly: "Wtf. Com'è successo!? Abbiamo perso una vita in questa situazione anni fa. Rischiamo la vita, soprattutto in condizioni come questa. Vogliamo correre. Ma questo... Inaccettabile", scrive il pilota della McLaren.