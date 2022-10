Ucraina, no alla riammissione degli atleti russi e bielorussi dal Comitato olimpico tedesco

Un rifiuto secco alla possibilità che gli atleti russi e bielorussi tornino a gareggiare. E' quello manifestato, all'agenzia di stampa di Berlino Dpa, dalla Confederazione tedesca degli sport olimpici che chiede un'estensione delle sanzioni. L'organizzazione, la Dosb, ha motivato la sua posizione citando i recenti sviluppi della guerra, come la “mobilitazione parziale” ordinata da Putin in Russia, e gli attacchi missilistici "in particolare contro la popolazione civile dell'Ucraina".

Il Cio, il Comitato olimpico internazionale, aveva avviato di recente un dibattito sulle condizioni alle quali gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potrebbero essere autorizzati a tornare alle competizioni. Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha parlato della possibilità di concedere il permesso di gareggiare di nuovo agli sportivi che condannano la guerra.

Ma il Dosb, come una serie di altre federazioni europee, è nettamente contraria e chiede anche che i funzionari russi e bielorussi, finora non raggiunti dalle sanzioni del Cio, siano banditi "fino a nuovo avviso".

La Confederazione tedesca invita anche i suoi atleti a partecipare al fondo per gli aiuti di emergenza a beneficio dei colleghi ucraini colpiti dal conflitto.