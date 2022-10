Halloween si avvicina ed è corsa al costume di Jeffrey Dahmer. Ma Ebay dice no

A far da traino, su tutti, il costume del serial killer Jeffrey Dahmer, sulla scia della fortunata serie televisiva in onda su Netflix.

Al contrario di eBay, invece niente ferma un altro grande colosso online, Amazon. Se si digita “Dahmer” i risultati danno libri e dvd sul serial killer, non i costumi, è vero. Ma basta utilizzare delle parole chiavi di ricerca mirate come “tuta arancione Dahmer” o “occhiali Dahmer” che appare subito una ricca selezione di prodotti che, inequivocabilmente, ricreano il costume in tutto e per tutto.

Poca attenzione, forse per quanto denunciato in una recente intervista rilasciata a The Guardian da Shirley Hughes, madre della vittima Tony Hughes: "Non vedo come possano usare i nostri nomi e mettere fuori cose del genere là fuori”. Ma tutto è quantificabile, tutto fa tendenza e Halloween conferma la sua vocazione a giocare, per esorcizzarle, con le paure e i fatti più raccapriccianti accaduti anche nella realtà.