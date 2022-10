40 anni dall'attentato alla sinagoga di Roma, la commemorazione. Partecipa il presidente Mattarella

In occasione del quarantesimo anniversario dell'attentato al Tempio Maggiore di Roma del 9 ottobre 1982, è cominciata la cerimonia religiosa di donazione del Sefer Torah (rotolo della Torah) dedicato alla memoria di Stefano Gaj Taché, il bambino di due anni ucciso dai terroristi palestinesi nell'attacco in cui furono ferite anche 40 persone.

Il Capo dello stato, Sergio Mattarella, è giunto al Tempio maggiore di Roma salutato all'arrivo da un lungo applauso. Ad accoglierlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. All'ingresso in Sinagoga, Mattarella è stato ricevuto dalla presidente della Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello, dal Rabbino capo, Riccardo Di Segni, e dalla famiglia Tachè, il fratello e i genitori di Stefano, il bambino di due anni ucciso nell'attacco.

Ad assistere alla cerimonia anche una trentina dei circa quaranta feriti dall'attentato. Sono stati proprio alcuni superstiti all'attacco terroristico a scrivere le frasi finali della Torah, un antico rotolo restaurato e rigenerato, che verrà portata oggi alla Sinagoga come simbolo della vita che supera l'odio. Dopo averne completato questa mattina la scrittura, il testo è stato portato dalla Comunità e dalla scuola ebraica nella Sinagoga, intonando l'inno dello Stato di Israele, l'Hatikva.

La funzione di introduzione di un nuovo rotolo della Torah, in virtù della sacralità dell'oggetto, rappresenta un'occasione di festa per la Comunità Ebraica. Proprio come segno opposto alla morte, alla guerra e al terrore del 9 ottobre, si svolge così una "cerimonia gioiosa" che in questo anniversario vuole rappresentare una dichiarazione di vita, pace e speranza nel futuro.