I Coldplay a sostegno delle proteste in Iran

Impossibile non sentire i brividi per la canzone in farsi “Baraye” scritta e cantata da Shervin Hajipour e ripresa dai Coldplay durante il loro concerto a Buenos Aires a sostegno delle donne e delle proteste contro il regime iraniano nate a seguito dell'uccisione di Masha Amini.

Il gruppo britannico si è esibito assieme all'artista Golshifteh Farahani riprendendo musica e voce dal video che ha spopolato sui social in cui Shervin Hajipour canta “per le lacrime ormai inutili che piangono, per le immagini che non vivranno mai più, per gli studenti e il loro futuro”.