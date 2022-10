"Memento mori è vivere il presente". Il grande ritorno dei Depeche Mode

Memento Mori è il titolo del nuovo album in studio dei Depeche Mode. Lo hanno annunciato Dave Gahan e Martin Gore, in conferenza stampa a Berlino. Il quindicesimo disco della band - che Rolling Stone ha definito “la quintessenza della musica elettronica degli anni 80” - uscirà in primavera, poi il grande ritorno negli stadi dopo cinque anni. Il primo tour senza lo storico tastierista Andy ”Fletch" Fletcher, scomparso lo scorso maggio.

"Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l'ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l'ora di presentarlo dal vivo durante gli spettacoli del prossimo anno", ha detto Dave Gahan.

"Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato", ha aggiunto Martin Gore.

"Tutte le canzoni e il titolo dell’album li abbiamo decisi prima della morte di Fletch. ‘Memento Mori’ ricorda che prima o poi dovremo morire, ma noi lo interpretiamo in modo positivo, nel senso di vivere il presente”.