Nobel: premiati Bertozzi, Meldal e Sharples per la "chimica a scatto e bioortogonale"

Gli americani Carolyn Bertozzi e Barry Sharpless e il danese Mortem Meldal dividono equamente il Nobel per la Chimica 2022 per lo sviluppo della “chimica a scatto” e della “chimica bioortogonale”, che consiste nella possibilità di unire le molecole in modo più efficiente e nello stesso tempo più semplice. Una tecnica che, grazie a Bertozzi, è stata applicata anche alle molecole biologiche.

Tante le applicazioni, comprese quelle relative alla chimica verde e alla progettazione di farmaci antitumorali sperimentali ad alta precisione.

La Royal Swedish Academy of Sciences ha sottolineato come la cosiddetta "click chemistry" o “chimica a scatto”, "venga utilizzata nello sviluppo di prodotti farmaceutici, per mappare il Dna e creare materiali più adatti allo scopo", "utilizzando reazioni bioortogonali, i ricercatori hanno migliorato il targeting dei farmaci antitumorali, che ora sono testati in studi clinici".

"Barry Sharpless e Morten Meldal hanno gettato le basi per una forma funzionale di chimica - la chimica del click - in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente. Carolyn Bertozzi ha portato la chimica dei clic in una nuova dimensione e ha iniziato a utilizzarla negli organismi viventi", è stato spiegato.

I chimici, si ricorda ancora, sono stati a lungo guidati dal desiderio di costruire "molecole sempre più complicate". "Nella ricerca farmaceutica, ciò ha spesso comportato la ricreazione artificiale di molecole naturali con proprietà medicinali: questo ha condotto però a "molte costruzioni molecolari ammirevoli che generalmente richiedono tempo e sono molto costose da produrre".

"Il Premio per la Chimica di quest'anno si occupa", invece, "di non complicare eccessivamente le questioni, ma di lavorare con ciò che è facile e semplice. Le molecole funzionali possono essere costruite anche seguendo un percorso semplice", ha affermato Johan Åqvist, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

Sharpless riceverà quest'anno il suo secondo Nobel per la Chimica, dopo quello del 2001, per il suo lavoro sulle reazioni di ossidazione attivate da catalisi chirale.