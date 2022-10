I presidenti Mattarella e Steinmeier: "La Ue superi le divergenze, stop caro-energia"

E' iniziato a Malta il vertice di Arrajolos che riunisce 14 capi di Stato europei. Per l'Italia è presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I lavori di Arrajolos permettono ai capi di stato europei non esecutivi un confronto informale con un'agenda aperta. Il filo conduttore delle discussioni è l'Europa e le sue sfide di integrazione.

A La Valletta Mattarella partecipa ai lavori insieme al padrone di casa George William Vella, al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, al polacco Andrzej Duda. Con loro il bulgaro Rumen Radev, il croato Zoran Milanovi, l'estone Alar Karis, la greca Katerina Sakellaropoulou, l'ungherese Katalin Nova'k, l'irlandese Michael Higgins, il lettone Egils Levits, il portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, lo slovacco Borut Pahor e, per la prima volta, la presidente slovacca Zuzana Aputova'.

Assenti invece i presidenti austriaco Van der Bellen e finlandese Sauli Niinisto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato in bilaterale il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, a margine del vertice di Arraiolos 2022 a Malta. "Dobbiamo attenuare le conseguenze degli aumenti del costo dell'energia sulla vita delle famiglie e delle imprese", ha detto Mattarella a Steinmeier.

Un invito ai paesi europei a superare le divergenze, spalleggiato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, e un invito anche sul fronte interno ad attenuare gli effetti del caro bollette su famiglie e imprese. Proprio la Germania in questi giorni è stata criticata, da un lato, per il programma di aiuti interni da 200 miliardi destinati a famiglie e imprese, e corteggiata, dall'altro lato, per ricreare un gruppo di testa dei paesi Ue. Durante il bilaterale, Mattarella e Steinmeier hanno mostrato un ottimismo che sa di esortazione e si sono detti convinti che sull'energia il prossimo consiglio Ue saprà superare le divergenze. Uno sprone che espresso dal presidente, seppur non esecutivo, della Germania apre qualche spiraglio alla vigilia di un consiglio Ue che si preannuncia complicato.

Sul doppio binario Bruxelles-Roma, Mattarella ha poi lanciato un'altra esortazione: "Dobbiamo attenuare le conseguenze degli aumenti del costo dell'energia sulla vita delle famiglie e delle imprese". Un obiettivo che tutti giudicano condiviso ma le frizioni tra paesi e linee politiche sugli strumenti da mettere in campo rischiano di vanificare l'efficacia immediata delle dichiarazioni d'intenti.