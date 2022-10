I russi si ritirano da Lyman, in una delle regioni annesse illegalmente solo ieri

Ventimila abitanti prima della guerra, occupata dagli invasori a fine maggio scorso, Lyman riveste grande importanza strategica perché si trova lungo la strada e la ferrovia per Lysychansk e Severodonetsk , le due città gemelle della regione di Luhansk faticosamente conquistate dai russi tra giugno e luglio scorsi. In quattro mesi di occupazione, i russi hanno fatto di Lyman una base logistica per le operazioni nel nord della regione di Donetsk.

“Lyman è importante perché costituisce un'opportunità di proseguire verso Kreminna e Severodonetsk, ed è molto importante anche dal punto di vista psicologico”, ha detto Serhii Cherevatyi, portavoce del comando militare orientale ucraino.

La liberazione di Lyman evidenzia le difficoltà di Mosca nel mantenere il controllo sul Donbass. Un altro possibile obiettivo della controffensiva è probabilmente Svatove, anch'essa nella regione di Luhansk, verso la quale le forze di Kiev stanno muovendo anche da un altro saliente a est del fiume Oskil, quello in corrispondenza della città di Kupiansk. Ora Mosca deve decidere se spostare risorse da altri fronti o se continuare a perdere a terreno nel Donbass settentrionale. I rinforzi più vicini sono una quarantina di chilometri più a sud, a Bakhmut, dove i mercenari del gruppo Wagner cercano invano da settimane di sfondare le linee ucraine.

Uno che non nasconde di non avere preso bene la notizia di oggi è Ramzan Kadyrov, capo della Repubblica Cecena: "Non posso tacere su quanto accaduto a Krasny Liman", scrive su Telegram chiamando la città con il suo nome russo, invocando che il generale responsabile venisse degradato a soldato semplice e invitando Mosca a valutare l'impiego di un'arma nucleare a basso potenziale in Ucraina

Intanto, un canale Telegram vicino al gruppo di mercenari Wagner ha riferito che gli ufficiali russi avevano l'ordine di non ritirare le truppe prima di oggi, limitando le perdite, per non rovinare la cerimonia di annessione di quattro regioni ucraine messa in scena ieri da Putin a Mosca. Un altro blogger militare russo, citato dal Guardian, afferma che erano stati promessi rinforzi ma “non si sono mai materializzati”.