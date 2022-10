Il colosso francese Lafarge, accusato di sostegno all'Isis, patteggia 778 mln di dollari

Una sanzione pesante quella imposta negli Stati Uniti al colosso francese delle costruzioni Lafarge, sussidiaria della società quotata svizzera Holcim, che si è dichiarato colpevole davanti ad un tribunale di New York di aver fornito supporto materiale all'Isis avendo mantenuto in attività una fabbrica in Siria dopo l'esplosione del conflitto nel 2011.

Per archiviare le accuse, l’azienda ha patteggiato di pagare una somma di 778 milioni di dollari. Si tratta dell'accordo più grosso mai pagato da una società privata per aver dato sostegno a una organizzazione terrorista.

Il caso concerne le indagini del Dipartimento di giustizia (DoJ) americano sulle attività di Lafarge e della sua, nel frattempo chiusa, filiale siriana (Lafarge Cement Syria, Lcs). Alcuni dirigenti della società erano nel mirino degli inquirenti perché avrebbero versato denaro all’Isis e ad altri gruppi armati fra il 2013 e il 2014 allo scopo di mantenere in funzione il suo stabilimento di Jalabiya, nel nord del paese, nel pieno della guerra civile.

"La vicenda non ha coinvolto Holcim, che non ha mai operato in Siria, né le operazioni o i dipendenti di Lafarge negli Stati Uniti, ed è in netto contrasto con tutto ciò che Holcim rappresenta", si legge in un comunicato diffuso dalla multinazionale con sede a Zugo che nel 2015 si è fusa con il gruppo francese.