Il coming out dell'ex portiere Casillas: "Sono gay, rispettatemi"

"Espero que me respeten: soy gay". Iker Casillas, ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid, ha fatto coming out con un semplice post su Twitter: "Spero che mi rispettiate, sono gay", ha scritto l'ex numero uno.

Casillas è stato sposato con la giornalista Sara Carbonero, da cui ha avuto due figli prima di separarsi nel marzo 2021.

In Spagna però in molti non credono alla 'rivelazione' di Casillas. Anche perché, sempre con un 'cinguettio', è arrivata la risposta di un ex celebre compagno, Carles Puyol: "È tempo di raccontare la nostra storia, Iker". Da qui, l'idea che l'ex portiere potrebbe aver ideato uno scherzo oppure che il suo profilo sia stato hackerato. Oppure che abbia così sviato i nuovi rumor sentimentali o, ultima 'congettura', che tutto questo sia l'inizio di una campagna social per i diritti civili in vista dei Mondiali in Qatar. Nel Paese ospitante la Coppa del Mondo l'omosessualità è perseguita per legge e diverse associazioni manifestano dissenso da quando c'è stata l'assegnazione nel 2010.

Che Casillas abbia effettivamente ammesso di essere omosessuale, o che sia una provocazione, è in ogni caso un messaggio incoraggiante per il calcio. Perché quello dell'omosessualità è rimasto l'ultimo tabù nello sport più amato del Mondo.