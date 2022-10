Il Cremlino lancia l'allarme "bomba sporca" ucraina. Arriva subito la smentita da Kiev

“Nella mia chiamata con il direttore generale Rafael Grossi ho ufficialmente invitato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a inviare urgentemente esperti in strutture pacifiche in Ucraina, dove la Russia sostiene ingannevolmente che l'Ucraina stia sviluppando una bomba sporca”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba , rispondendo alle accuse di Mosca in merito a un possibile utilizzo di una 'bomba sporca' da parte di Kiev.

Risponde subito la Nato: "L'accusa che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg in un'intervista a Politico Europe. "Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di uno schema che abbiamo già visto in precedenza da parte della Russia - in Siria, ma anche all'inizio della guerra, o poco prima dell'inizio della guerra a febbraio. E cioè che la Russia accusa altri di fare ciò che intende fare lei stessa", ha sottolineato il segretario generale.

Prosegue la campagna di propaganda russa sulla minaccia di un attacco con bomba sporca da parte dell'Ucraina. Il generale Igor Kirillov , a capo delle forze di protezione chimica e biologica, afferma che due enti ucraini, in possesso dei materiali radioattivi prodotti da tre centrali del Paese, hanno ricevuto le istruzioni per sviluppare ordigni radiologici e stanno completando l'opera. Kirillov ha citato anche i magazzini di combustibili radioattivi di Cernobyl.

Il capo di stato maggiore delle forze armate russe ha avuto anche una conversazione telefonica con il suo omologo americano Mark Milley sempre in merito al possibile ricorso da parte dell'Ucraina all'utilizzo di una bomba sporca, come riportato dalle agenzie russe. I due, riferiscono i media americani, si sono detti d'accordo sul mantenere le linee di comunicazione aperte.

L'ammiraglio Radkin ha respinto "le accuse russe secondo cui l'Ucraina starebbe pianificando azioni per un'escalation del conflitto e ha riaffermato il sostegno duraturo del Regno Unito all'Ucraina" ha reso noto il Ministero della Difesa inglese e i due leader militari hanno poi "entrambi concordato sull'importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione tra il Regno Unito e la Russia per gestire il rischio di errori di calcolo e facilitare la de-escalation".

La bomba sporca, o ordigno convenzionale contenente anche materiale radioattivo, è stata, nel tempo, associata, come minaccia, a formazioni non statuali, a terroristi privi della tecnologia e della capacità di sviluppare testate nucleari. Non la possiamo quindi definire come “un’arma di distruzione di massa” ma si avvicina di più ai due termini inglese destruction e disruption del “disturbo di massa”. Nessuna fissione, nessuna reazione a catena, quindi, nessuna moltiplicazione dell'effetto esplosivo, ma solo diffusione del materiale radioattivo nell'ambiente, ma per pochi chilometri.Il materiale radioattivo usato in una bomba sporca, scrive il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie Usa, "non crea sufficiente esposizione alle radiazioni per causare problemi di salute gravi immediati, eccetto che per chi si trova immediatamente nelle vicinanze dell'esplosione". Sono la polvere e il fumo radioattivi diffusi a creare problemi per la salute, se inalati.

"Inquieta l'allerta del Cremlino sul possibile utilizzo ucraino di armi sporche: il lupo che grida al lupo". A parlare all'Adnkronos è l'esperto di intelligence Mario Scaramella, che insegna contrasto al terrorismo al Master Marte dell'Università di Bergamo. Commentando nei mesi scorsi il furto di sostanze dalla centrale di Chernobyl Scaramella aveva escluso un possibile "uso di questi materiali nel teatro ucraino perché la Russia, come poi ha più volte minacciato, è pronta ad usare il potente arsenale nucleare tattico e certo non necessita più di soluzioni creative come negli anni '50". Tuttavia, sottolinea oggi, "il rischio di utilizzo autolesionistico di scorie per giustificare la risposta nucleare russa è adesso realistico" e "a noi resta solo da vigilare e non abboccare alle manipolazioni" perché "il condizionamento della opinione pubblica internazionale resta il principale obiettivo di Putin".

Scaramella ricorda che "il 23 novembre 1995 l' Izmailovsky Park, nella parte orientale di Mosca, fu teatro del primo attentato radioattivo con uso dimostrativo di Cesio 137 da parte del comandante ceceno Shamil Basayev, che diede fuoco davanti a una troupe della televisione indipendente russa a una ingente quantità di materiale, rivendicando la propria potenziale capacità di guerriglia urbana non convenzionale. L'episodio, che è fra i pochissimi casi di uso di una 'bomba sporca', assume una valenza importante adesso, nel momento in cui il Cremlino avverte del rischio".

"Il punto - sottolinea - è che il comandante Basayev, responsabile dei più efferati attacchi in nome della autonomia cecena, inclusi l'assalto al teatro del Nordost e la strage dei bambini nella scuola di Beslan, è stato identificato da ufficiali dei servizi segreti russi, poi passati in Occidente, come un agente del Gru di Mosca, l'intelligence militare. Sappiamo quindi che l'uso di BRV è una tecnica usata a scopo dimostrativo solo dai russi con propri infiltrati nella guerriglia, e sbandierare adesso questo tipo di minaccia, che giustificherebbe una 'reazione' nucleare russa è suggestivo".