Il gas scende sotto i 100 euro

In evidenza il prezzo del gas: sul mercato TTF di Amsterdam il future di novembre è sceso sotto i 100 euro al megawattora. A metà seduta è a 98,5 euro, -13% rispetto a venerdì.

I contratti con consegna a gennaio rimangono più alti, a 141 euro, mentre il prezzo spot, con consegna il giorno dopo, è a 39 euro, segno che la discesa attuale potrebbe essere dovuta a fattori temporanei come la temperatura alta, gli stoccaggi pieni e i consumi industriali in calo.

Sui mercati azionari, c'è stato un avvio in rialzo di oltre l'1%, per poi tornare poco sopra la parità. A metà seduta nuova risalita, +1,04% per l'indice Ftse Mib di Milano, Londra è stabile, +0,06%, Francoforte +1,12%.

Non hanno aiutato i listini gli indici dei direttori acquisti, o Pmi, Purchasing managers' index: quelli per l'Eurozona sono scesi, considerando l'indice composito, manifattura più servizi, a 47,1, sotto quota 50 che segna il confine tra contrazione e crescita. Particolarmente male l'indice composito in Germania, 44,1.

Sul fronte dei titoli di Stato, spread Btp/Bund in calo di 2 punti base, a quota 229, il rendimento del Btp scende di 10 punti base, al 4,65%.

Ma a far rumore è stato soprattutto il -6,2% della borsa di Hong Kong, con i titoli tecnologici a picco: Alibaba -11,40%, così come Tencent -9,30%.

A pesare sembra essere la composizione del nuovo Politburo del Partito Comunista Cinese. Il presidente Xi Jinping vi ha insediato solo fedelissimi e molti analisti pensano che rimarrà la stretta sulle società tecnologiche già messa in atto nell'ultimo anno.