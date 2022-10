Il "gladiatore" Russell Crowe diventa ambasciatore di Roma nel mondo

Come Massimo Decimo Meridio nel film 'Il gladiatore' di Ridley Scott arrivarono il successo mondiale e il premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001. L'attore neozelandese Russell Crowe da allora è rimasto nella memoria collettiva di tanti ammiratori, nonché dei cittadini romani.

Per questo ha ricevuto in Campidoglio un'onorificenza, che lo consacra come Ambasciatore di Roma nel mondo. Russell Crowe, dopo il tradizionale affaccio dal balcone della torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori, ha avuto un breve incontro privato con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella sala dell’Orologio.

Quindi la cerimonia di consegna, in Aula Giulio Cesare, dove si riunisce il Consiglio comunale, di una targa in argento che riproduce palazzo Senatorio. "Roma nacque con l'idea di permettere a chi fuggiva da altre città di essere accolto e includere - ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Questa targa la consegno con l'affetto di Roma e dei romani".