Il minatore che accompagna il figlio alla prima partita di basket: la foto che ha commosso gli Usa

I due stanno guardando una partita di basket : per l’esattezza in campo ci sono i Wildcats di Kentucky University, allenati da John Calipari. Non giocano in casa perché è una partita di beneficienza, l’annuale sfida Blu contro Bianchi, per raccogliere fondi in sostegno degli abitanti del Kentucky orientale, zona che la scorsa estate ha subìto pesanti inondazioni.

“Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone di Clarksburg, nella West Virginia, quindi questa foto è roba di casa. Da quello che mi è stato detto, dopo il suo turno di lavoro quest’uomo ha corso per venire a guardare la nostra squadra con suo figlio. Non so chi sia, ma ho i biglietti per lui e la sua famiglia alla Rupp Arena per essere trattati come VIP!”, ha scritto l’allenatore.

Tra i tantissimi commenti giunti sotto il post di Calipari c’è anche quello della moglie dell’uomo. “Questo è mio marito Michael McGuire con nostro figlio Easton!”, ha scritto Mollie Gail McGuire.