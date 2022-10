Il ministro per l'Istruzione Bianchi firma decreto con nuovi criteri per valorizzare gli insegnanti

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto con i nuovi criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente.

Il provvedimento - spiega il ministero in una nota - attua quanto previsto nell'ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti.

Con il provvedimento firmato, nella valorizzazione degli insegnanti viene dato peso: alla continuità didattica, al numero di anni di permanenza nella medesima scuola se situata in una provincia diversa da quella della propria abitazione. Sempre con riferimento alla sede di lavoro, si valorizzerà il personale che insegna da più anni in istituti di territori che presentano condizioni socio-economiche più disagiate e dove maggiore è il rischio di dispersione scolastica o di spopolamento. La presenza di entrambe le condizioni comporterà una valorizzazione economica maggiore.

Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo e sarà reso disponibile sul sito del Ministero appena registrato.