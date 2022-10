Il nodo del governo tecnico o politico che agita FdI e gli alleati

Le ipotesi si rincorrono. Ma la leader di FdI Giorgia Meloni definisce "surreali" le notizie sulla presenza di tecnici nel prossimo governo. "Consiglierei prudenza.." commenta rispondendo ai cronisti. Una prudenza che accompagna però anche il confronto all'interno della coalizione dove Lega e FI marcano il campo e l'alleato vincente. Giorgia Meloni punta a chiudere la partita possibilmente entro il 20 ottobre, in tempo per la riunione del Consiglio europeo. Una volta ricevuto l'incarico dal Quirinale, con la squadra pronta, la presidente di Fratelli d'Italia potrebbe infatti forse giurare in tempo utile per portare il dossier energia personalmente a Bruxelles, partecipando al vertice da premier accanto agli altri leader internazionali.

E' quella l'emergenza più sentita e che la preoccupa maggiormente ("La priorità è fermare la speculazione sul gas", ribadisce). In questo quadro, proseguono i contatti con Mario Draghi, un filo diretto che consente a Palazzo Chigi di tenere informato il prossimo capo del governo su tutti i dossier aperti. E allo stesso tempo un'opportunità, per Meloni, per valutare insieme all'esecutivo uscente tutte le strade possibili in vista del quarto probabile decreto Aiuti, pensato per sostenere famiglie e imprese contro la stangata d'autunno, tra boom bollette e inflazione. Ma è tutto da costruire, a cominciare dalla squadra che dovrà lavorarci. “Sgombriamo il campo da equivoci sul governo che verrà formato: non parliamo di poltrone ma della natura che dovrà avere. Un governo di natura politica deve esprime ministri politici che, rispetto ai tecnici, hanno la libertà e l'adesione a una visione politica nemica del rigore” avverte il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

Dunque avanti con riunioni e e trattative. Nei giorni scorsi Meloni ha raccolto i desiderata di Lega e Forza Italia ma non ha sciolto il rebus sui ministeri chiave: Economia, Esteri e Interno. In ballo ci sarebbero i sì attesi da esperti non legati ai partiti come Fabio Panetta, ora nel comitato esecutivo della Bce e che Meloni vorrebbe alla guida del Tesoro. Un nodo delicato anche perché, a prescindere dalle volontà dei singoli, il passaggio di Panetta al governo lascerebbe scoperta la strategica casella europea, che poi anderebbe sostituita con un nome dello stesso livello. Una scelta, quella del ministro dell'Economia, che insieme a un eventuale prefetto al Viminale (in alternativa a Matteo Salvini), mette in allerta FI. Non a caso Antonio Tajani avverte: "Può accadere che ci siano personaggi con un'esperienza tale da essere nel governo, pur non essendo parlamentari, ma siano dei casi, non la regola". E aggiunge: "Abbiamo detto che questo sarà un governo politico", con "tanti ministri politici" ma "se poi ci sarà qualche tecnico non credo sarà un problema. Non ci sono polemiche o scontri, il centrodestra è coeso e non vedo grandi difficoltà. I leader lavoreranno e troveranno la soluzione giusta".