Il Papa: "In nome di Dio fermate la follia della guerra"

L’Europa con la guerra in Ucraina, che ha causato un atroce presente e un futuro incerto su scala mondiale, sta attraversando momenti di alta tensione. Il profondo desiderio inascoltato di pace tra i popoli, nel vecchio continente e nel mondo, la crisi ambientale e umanitaria, con migliaia di profughi costretti ad abbandonare le loro terre, è soffocato ogni giorno dal rumore delle bombe e da un’escalation di violenza.

“Ecologia, migrazione, il valore di salvare vite umane, la guerra che sfida l’Europa, ma anche preghiera e il dialogo ecumenico” sono alcuni dei temi che si affronteranno a Roma al trentaseiesimo evento interreligioso, nello Spirito di San Francesco di Assisi, dal titolo ‘Il grido della pace’ promosso dalla Comunità di Sant’Egidio che si terrà dal 23 al 25 ottobre.

L’evento, che si realizzerà presso “La Nuvola” nel quartiere romano dell’Eur, vedrà riuniti i grandi leader religiosi tra cui il card. Matteo Zuppi, il rabbino di Francia Haim Korsia, il segretario della Lega Mondiale islamica, Al Issa, insieme a giovani testimoni della tragedia della guerra in Ucraina e rappresentanti dei movimenti popolari. Ma anche esponenti del mondo politico-istituzionale quali il presidente italiano Sergio Mattarella, il francese Emmanuel Macron e Mohamed Bazoum del Niger, un paese chiave per il contrasto al jihadismo e il transito di migranti, in un interessante momento di confronto Africa-Europa.

A chiudere l’evento sarà Papa Francesco che insieme ai leader religiosi di tutto il mondo, reciterà la preghiera dei cristiani per la pace, per la prima volta all’interno del Colosseo. “Il comandamento della pace è inscritto nel profondo delle religioni, la diversità delle religioni non giustifica l'inimicizia, ma le religioni sono al servizio della pace – Sottolinea Papa Francesco - Incoraggio i credenti a pregare per la pace, a non rassegnarsi alla guerra. Porre fine alla guerra è dovere dei leader politici davanti a Dio. Dio riterrà responsabili coloro che non hanno cercato la pace e hanno fomentato tensioni e guerre”.

I tentativi diplomatici con esponenti politici di alcuni paesi del mondo per aprire un tavolo di dialogo e speranza per fermare la guerra per ora non hanno dato risultato. Papa Francesco, da sempre portatore di una pace manifestata fermamente nei suoi discorsi e durante i suoi diversi viaggi apostolici, si fa garante di un’istanza universale comune a tutto il genere umano. “Chiedo in nome di Dio… fermate questa follia della guerra!” esortando a costruire nuovi orizzonti per un mondo migliore, a partire dalle proprie realtà quotidiane, spiegando che “non esistono conflitti giusti” o “preventivi”. – Nel suo ultimo libro, quasi nel decimo anno dall’inizio del suo pontificato, considera inoltre la persistenza fra noi del conflitto come il vero fallimento della politica”.

Nell’Angelus del 2 ottobre del 2022 si è rivolto agli attori di questa guerra fratricida, se pur con toni calibrati, mettendo in luce la gravità della situazione in Ucraina e chiedendo in maniera molto ferma di porre fine alle ostilità, che rappresentano il focolaio di un conflitto su scala mondiale.

Il vescovo di Roma si è rivolto in primo luogo al Presidente della Federazione Russa “implorandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte” ma anche invitando il Presidente dell'Ucraina ad essere "aperto a proposte serie per la pace".

Davanti alla guerra e alla pace non ci si può rassegnare, bisogna fare di tutto, soprattutto alla luce della possibile minaccia nucleare. Francesco durante la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti aveva sottolineato l’importanza di giungere alla pace. L’invito arriva a 60 anni dalla crisi dei missili a Cuba dove si era sfiorato il pericolo di una guerra nucleare, e facendo riferimento a fatti del passato ricorda che “non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse, in fine, la via pacifica”.