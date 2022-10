Il presidente Mattarella ad Assisi per celebrazioni di San Francesco

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Assisi, per le celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d'Italia. Ad accogliere il capo dello Stato il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e la sindaca di Assisi Stefania Proietti.

Cardinal Zuppi, Grazie per “difesa degli ideali costitutivi Italia”

San Francesco "è il nostro Patrono ed è questa una gioia particolare, in questo tempo così segnato da tanta sofferenza e preoccupazione, è una gioia trovarci qui con tutte le Chiese che sono in Italia e con il Presidente del nostro Paese, che rappresenta tutti gli italiani e le italiane e che ringrazio di cuore per la sua presenza e per il suo servizio - è appropriato - pieno di saggezza e di convinta passione per difendere gli ideali costitutivi del nostro Paese - così il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, durante la messa - Grazie perché ci rappresenta e ci incoraggia a sentirci parte di questo nostro bellissimo Paese. Patria".