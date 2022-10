Il presidente tedesco Steinmeier: "Per la Germania inizia un'epoca con vento contrario"

L'invasione russa dell'Ucraina ha causato una "rottura epocale" nei legami tra Berlino e Mosca: la guerra ha infranto il sogno dell'ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov di una "casa comune europea". Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che proviene da un'ala dei socialdemocratici tedeschi che ha a lungo sostenuto la necessità di rapporti economici più stretti con la Russia, per ancorarla all'interno di un sistema globale orientato all'Occidente.

Il presidente tedesco ora rivede quella posizione: l'invasione russa del 24 febbraio scorso ha portato un cambiamento epocale. "Quando guardiamo alla Russia di oggi, non c'è spazio per i vecchi sogni", ha detto Steinmeier nel testo preparato di un discorso alla nazione.

"I nostri Paesi sono oggi di fronte, l'uno contro l'altro", ha sottolineato. "Ci ha anche fatto precipitare in Germania in un altro tempo, in un'insicurezza che pensavamo di aver superato: un tempo segnato da guerra, violenza e fuga, dalle preoccupazioni per l'espansione della guerra che provocherebbe un incendio in Europa", ha aggiunto.

Steinmeier ha fatto una visita a sorpresa a Kiev martedì scorso, quando ha promesso ulteriore sostegno all'Ucraina, in particolare nel settore della difesa aerea, la sua prima visita da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Steinmeier aveva inizialmente programmato di visitare l'Ucraina ad aprile, ma Kiev allora si rifiutò di accoglierlo, tra l'inquietudine per il suo sostegno a un riavvicinamento occidentale con la Russia. Kiev e Berlino in seguito hanno appianato il loro disaccordo.