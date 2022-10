Il trattore ucraino che trascina un carro armato russo diventa un'icona: il modellino stampato in 3d

La piccola bandiera giallo-blu svetta sopra il tetto, e dietro il tank russo diventa di cartone.

Sono i trattori dei contadini ucraini che trascinavano carri armati e mezzi corazzati russi abbandonati dalle truppe di Putin in ritirata, i video e le foto circolavano sin dall'inizio dell'invasione, sui social. Ora diventano un modellino di legno - prodotto con una stampante 3d - realizzato dalla start up ucraina Ugears per (in parte) finanziare le forze armate.

"Il trattore vince"

Dagli "originali", postati con i cellulari da ogni remota contrada di un paese ancora prevalentemente agricolo, al giocattolo: messo in vendita sul sito dell'azienda che lo sta iniziando a promuovere con il motto "Il trattore vince". La compagnia, ora è diventata una vera azienda, presente in 85 paesi leader nel settore del modellismo "con 250 dipendenti".



Guardia nazionale dell'Ucraina/Twitter Con il trattore sottrae un carro armato russo

Nel modellino - così nella descrizione - "ci sono 272 parti e tutto è assemblato senza colla". Il kit di montaggio, viene "fornito con la fune di traino, ed un carro armato nemico in cartone che - puntualizzano nella nota - può essere danneggiato in qualsiasi modo". Gli sviluppatori hanno promesso di trasferire parte dei ricavati dalla vendita, "alle esigenze delle forze armate ucraine".

