In 50 anni le popolazioni di fauna selvatica sono calate del 69%. A rischio la salute del Pianeta

"Una doppia emergenza, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, minaccia il benessere delle generazioni attuali e future", ha dichiarato il direttore generale del Wwf, Marco Lambertini. "Il Wwf è estremamente preoccupato da questi nuovi dati che mostrano un calo devastante delle popolazioni di fauna selvatica, in particolare nelle regioni tropicali che ospitano alcune delle aree più ricche di biodiversità al mondo".

Il Living Planet Report 2022 del Wwf monitora quasi 32mila popolazioni di 5.230 specie di vertebrati e lancia un appello per la Cop15 di dicembre: "ci aspettiamo un ambizioso accordo" in grado di invertire la perdita di biodiversità.

Il Rapporto di quest’anno si focalizza anche sulla stretta relazione tra perdita di ambienti naturali e crisi climatica , individuando i cambiamenti di sistema necessari per un futuro nature-positive .

Secondo l'edizione 2022 l e popolazioni di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci sono calate in media del 69% dal 1970 , nel mondo, e in America Latina e nei Caraibi la perdita di fauna selvatica ha raggiunto il 94%.

Il Living Planet Report, arrivato alla sua 14esima edizione, è il rapporto globale del Wwf sullo stato di salute del Pianeta. Una fotografia dello stato di salute delle popolazioni di vertebrati in tutto il mondo.

Cucciolo di gorilla di montagna, Gorilla beringei graueri, nella giungla in Congo

Anche i gorilla di pianura orientale, Gorilla beringei graueri (sottospecie di gorilla orientale che vive al giorno d'oggi solo nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo orientale), hanno subito un declino stimato dell'80%, nel Parco nazionale di Kahuzi-Biega in Congo, tra il 1994 e il 2019.

Di due terzi sono calati i cuccioli di leone marino dell'Australia meridionale e occidentale, monitorati tra il 1977 e il 2019.

Complessivamente, come gruppo di specie, la riduzione maggiore riguarda le popolazioni d'acqua dolce monitorate, diminuite in media dell'83% a causa della perdita di habitat e delle barriere alle rotte migratorie.

Le cause principali secondo il Report del Wwf

Secondo il Living Planet Report le principali cause del declino delle popolazioni di fauna selvatica sono i cambiamenti nell'uso del suolo e del mare, lo sfruttamento eccessivo di piante e animali, il cambiamento climatico, l'inquinamento e le specie aliene invasive, le minacce provenienti da agricoltura, caccia e bracconaggio, e deforestazione sono particolarmente gravi ai tropici; mentre hotspot di inquinamento sono particolarmente importanti in Europa.

"I dati del Living Planet Report sono l'ennesimo, drammatico allarme del pessimo stato di salute della biodiversità globale e confermano che il tempo a nostra disposizione per invertire la curva dell'emorragia di natura che contraddistingue la nostra epoca è ormai agli sgoccioli” ha detto Luciano Di Tizio, presidente del WWF Italia.

Inoltre, a meno che non limitiamo il riscaldamento globale a meno di 2°C, o preferibilmente 1,5°C, è probabile che il cambiamento climatico diventi la causa principale della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi nei prossimi decenni.

In conclusione, il rapporto indica che solo aumentando gli sforzi di conservazione e ripristino, producendo e consumando, in particolare il cibo, in modo più sostenibile e decarbonizzando rapidamente e profondamente tutti i settori sarà possibile mitigare la doppia crisi di clima e natura.