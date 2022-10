In ansia per Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata il 28 settembre in Iran

L'Ambasciata d'Italia a Teheran, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda dell'arresto di Alessia Piperno avvenuto il 28 settembre scorso da parte delle forze di polizia iraniane. Mentre la Rappresentanza sta effettuando le opportune verifiche per far luce sulle motivazioni, i genitori sono stati ricevuti quest'oggi alla Farnesina dal Direttore Generale Italiani all'Estero Luigi Maria Vignali. Ad essi è stata ribadita l'attenzione con cui il Ministero segue la vicenda e assicurata ogni necessaria assistenza consolare nell'auspicio che si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e che si risolva il caso.

"Alessia è una viaggiatrice di lunga data. Era stata in Pakistan, da due mesi era in Iran e progettava di tornare in Pakistan". Questa la testimonianza di Paolo Trapani e della compagna Angela, due travel blogger italiani che curano un sito di viaggi e che sostengono di averla conosciuto "per caso" in Iran. "Siamo sconvolti", dicono i due in un video pubblicato su YouTube in cui spiegano di essersi allarmati dopo aver letto la notizia dell'arresto di diversi stranieri in Iran, tra cui italiani, nell'ambito delle manifestazioni antigovernative.

Alessia Piperno sarebbe entrata nel Paese a luglio con altri turisti, un polacco, un francese e anche un altro italiano. E' quanto apprende l'Adnkronos, secondo cui il gruppo avrebbe visitato prima Rasht , nel nord del Paese, e poi si sarebbe spostato a Teheran. Dalla capitale, Piperno ed i compagni di viaggio polacco e francese si sarebbero spostati cinque giorni fa verso il Kurdistan iraniano, mentre l'italiano si sarebbe separato dal gruppo per proseguire il viaggio in India. Il suo arresto potrebbe essere collegato alla notizia di venerdì scorso data dal ministero dell'Intelligence di Teheran, secondo cui nove stranieri sarebbero stati arrestati in relazione alle proteste in corso da settimane nel Paese. Gli arrestati, riferiva il ministero dell'Informazione in una nota, provengono da Italia, Germania, Francia, Olanda, Polonia e Svezia. E sono accusati di aver preso parte direttamente alle proteste o agito sullo sfondo, affermano i servizi senza fornire altri dettagli.

"Ho appena sentito Luigi Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, sul caso di Alessia Piperno, la giovane donna arrestata in Iran. Mi ha assicurato il massimo impegno ai più alti livelli. Ci auguriamo tutti di riportare al più presto Alessia a casa". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su Twitter.

La Farnesina è in contatto costante con l'ambasciata italiana a Teheran intanto è stata depositata un’interrogazione di S&D rivolta all'Alto Rappresentante Josep Borrell a firma Giuliano Pisapia, Pietro Bartolo, Simona Bonafé, Elisabetta Gualmini, Camilla Laureti, Pierfrancesco Majorino, Alessandra Moretti, Massimiliano Smeriglio e altri riguardo la vicenda della cittadina italiana Alessia Piperno arrestata in Iran. Gli eurodeputati chiedono se Borrell "è al corrente di tutti i nomi dei cittadini arrestati, delle accuse nei loro confronti e delle condizioni di detenzione e che canali diplomatici attiverà in collaborazione con le ambasciate dei paesi Ue interessati per richiedere la scarcerazione di Alessia Piperno e degli altri 8 cittadini europei ”, si legge nel testo dell'interrogazione.

"La notizia ci ha sconvolti". Suor Paola è un'insegnante all'istituto Paritario San Giuseppe del Caburlotto di Roma. Conosce bene Alessia Piperno che ha frequentato, presso l'Istituto, il liceo linguistico europeo e si è diplomata nel 2012. "Si è iscritta al secondo anno, veniva da un momento difficile", racconta all'ANSA Suor Paola. "Ma si è man mano rasserenata. Aveva ottime relazioni con i compagni e le compagne. La ricordo come molto sensibile e un po' riservata. La sua risposta spesso era il sorriso, più che le parole". Alessia "conosceva le lingue, non sempre studiava tantissimo ma è sempre stata promossa". Di lei colpiva, dice Suor Paola, "questo desiderio di viaggiare". Lo raccontava spesso il papà, Alberto Piperno, "quando veniva qui per scambi di idee. E mi diceva che la figlia era in Messico, in Finlandia, in Australia, dove trovava amici, lavorava, si impegnava" dice Suor Paola. "Ho ammirato molto i genitori, che hanno lasciato sempre alla figlia la libertà di andare e misurarsi".

"Sono arrivata in Iran attorno all'8 di agosto poi sono scesa a sud e sono arrivata a Kashan, una città dell'Iran centrale. Nell'ostello dove stavo è arrivata Alessia e le hanno detto che c'era un'altra italiana, mi ha raggiunto nella zona comune si è presentata e abbiamo passato tutta la sera insieme. Una serata molto bella e piacevole tanto che salutarci ci è dispiaciuto". Jessica Ciofi, 46 anni fiorentina, psicologa presidente dell'Associazione Professione e Solidarietà racconta l'incontro con Alessia e continua “E' una ragazza curiosa del mondo che ha voglia di conoscerlo, ma non è una rivoluzionaria, non fa parte di movimenti, non è politicizzata”