In Iran non si ferma la protesta. Il presidente Raisi: i disordini spianano la strada al terrorismo

L'Unione europea rigetta le controsanzioni imposte dall'Iran che hanno “solo motivazione politica”, mentre l'ondata di proteste in Iran, a 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, non accenna a diminuire. All'indomani dell'attentato al mausoleo di Shiraz il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che i “disordini” spianano la strada agli attacchi “terroristici”, ricevendo la solidarietà del presidente russo Putin che si è detto “pronto a rafforzare ulteriormente la cooperazione nella lotta contro il terrorismo”.

L'Unione europea respinge le sanzioni

"Abbiamo preso atto della decisione degli iraniani di sanzionare 12 persone e 8 entità dell'Unione europea. L'Ue respinge queste sanzioni poiché sembrano essere motivate solo politicamente". Lo ha detto il portavoce per la politica estera dell'Ue, Peter Stano. "Al contrario - ha aggiunto -, le sanzioni decise dall'Ue sono adottate su basi legali chiare e sulle prove di violazione dei diritti umani in Iran".

In dichiarazione riportate dai media iraniani il presidente Raisi ha affermato che "il nemico ha visto che le sanzioni non sono efficaci e ha fallito", dal momento che "è chiaro che il treno del progresso iraniano sta accelerando" e ripetendo che “c'è chi vuole isolare l'Iran”.

Non si fermano le proteste

Intanto l'ondata di proteste in Iran, a 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, non accenna a diminuire nonostante il pugno di ferro della polizia morale di Teheran. Bbc Persian documenta che dopo le manifestazioni imponenti dei giorni scorsi, gli iraniani non si fermano: in un video, riportato da Bbc, diverse giovani donne iraniane si tolgono l'hijab, si mettono in piedi sopra i bidoni della spazzatura e cantano "morte a Khamenei" e "donna, vita, libertà" a Kermanshah, nell'Iran occidentale, prima che una donna di mezza età con l'hijab si unisca a loro tra gli applausi dei manifestanti.

Bbc Persian sostiene che altre proteste in corso oggi, anche a Mahabad, una città curda nel nord-ovest, dove la Ong Hengaw ha denunciato l'uccisione di un uomo curdo da parte delle forze di sicurezza iraniane. "È molto difficile ottenere un quadro generale accurato di ciò che sta accadendo. Ma quello che sappiamo per certo è che le fondamenta della rivoluzione islamica vengono scosse", sostiene Bbc Persian.