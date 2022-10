In Mozambico il 49% dei bambini vive sotto la soglia di povertà. Accade in Italia e in Europa

Il 49% dei bambini vive sotto la soglia di povertà e il 38% soffre di malnutrizione cronica. Questo è quello che accade in Mozambico dagli anni 90. E non è il solo Paese africano dove ogni giorno la sfida è la sopravvivenza. Ma sono paesi lontani da noi, non ci coinvolgono non lo vediamo. Ai tavoli dei leader del mondo si discute, si mette nero su bianco soluzioni. Si accendono i riflettori. Poi si spengono e quelle proposte, che richiedono tempo, restano nero su bianco. È il quadro di Helpcode organizzazione che lavora in Mozambico dal 1988.

Helpcode Mozambico, attività di controllo dello stato nutrizionale degli alunni di 8 scuole del distretto di Moamba

Nel mondo, oltre 64 milioni di bambini non possono andare a scuola e sono esposti a gravi rischi. Uno scenario drammatico con la pandemia che ha scavato un fossato tra paesi ricchi e paesi più poveri. Essere in aula significa molto più che imparare a leggere, scrivere e far di conto: vuol dire avere la certezza di ricevere quotidianamente un pasto completo, essere protetti all’interno di un ambiente sicuro ed imparare a riscrivere il proprio futuro, che altrimenti sarebbe segnato.



Credit Bekki Frost/Oxfam Oxfam: “Orrore senza fine in Yemen, ancora bambini e civili uccisi sotto le bombe”

Con la chiusura delle scuole, infatti, circa 370 milioni di bambini non hanno più potuto usufruire dei pasti scolastici gratuiti, spesso la loro unica fonte di nutrizione. Più a rischio sono le bambine, più vulnerabili se lontane da un ambiente protetto il rischio, concreto purtroppo è quello di subire abusi, violenze e sfruttamento. Nel 2020, il numero di bambini e bambine impiegati nel lavoro minorile è salito a 160 milioni.

Helpcode Mozambico, attività di formazione delle cuoche che preparano le refezioni nelle scuole

La povertà però batte alla porte anche di casa nostra, Italia e Europa. Il report “Poveri noi” insieme a Rai ESG fotografa un’Italia sempre più povera e spaventata, una risposta di grande generosità dal Terzo settore, ma anche il rischio di una “nazionalizzazione” degli interventi delle ONP e l’effetto long Covid sulle donazioni, che calano al di fuori degli appelli di emergenza. Hanno partecipato alla ricerca oltre che un campione di italiani, le più importanti organizzazioni internazionali e di settore.

Ansa Povertà

INC Non Profit Lab, nata per volontà di un’agenzia di comunicazione da tempo attenta al Terzo Settore, in collaborazione con Rai Per la Sostenibilità – è lapidario. Siamo tutti più poveri, oggi, stremati dalla pandemia e storditi dagli effetti della guerra. La povertà per il 26,4% degli intervistati tra i 18 e 75 anni, la prima emergenza di domani ma che di fatto è oggi. Al secondo posto per il 12% c'è il pericolo dell’insicurezza alimentare e la carenza di materie prime, frutto dell’instabilità delle relazioni internazionali e ai cambiamenti climatici. L’11% è “preoccupato” dal rischio di collasso dei sistemi sanitari pubblici per la carenza di strutture e personale medico-sanitario. Problemi che si toccano con mano tutti i giorni, con l’impoverimento progressivo delle classi medie e l’aumento dei prezzi dei beni di consumo, come pure con la possibilità di essere curati in caso di necessità.

Ansa Mensa della Caritas

L’emergenza climatica per l’8 e il 9% dice che la lotta all’emergenza climatica, che sembra aver subito un freno, con ripe le ripercussioni silenziose ma devastanti delle crisi sull’individuo, ovvero il disagio e il malessere psicologico (8,7%), come pure l’aumento dei flussi migratori (8,6%) e l’esposizione alla povertà educativa per un’intera generazione di bambini e ragazzi, dopo due anni di didattica a distanza (8,2%).

