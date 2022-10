L'inchiesta a Bari sul voto di scambio per le elezioni del 2019: in carcere una consigliera comunale

Scambio elettorale politico-mafioso e associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Queste le ipotesi di reato contestate a Bari a una consigliera comunale e al suo compagno, anche lui consigliere comunale.

La tesi sostenuta dalla Dda di Bari, con riferimento al filone di indagini relativo alle elezioni che si sono svolte a maggio 2019 nel capoluogo pugliese, è che "L'ipotizzata associazione per delinquere sarebbe stata promossa, costituita e organizzata, oltre che dalla candidata di una lista civica, alla carica di consigliere comunale, risultata poi eletta alle elezioni del 2019 a Bari, dal suo compagno convivente, da un imprenditore edile, già consigliere comunale di Bari dal 2004 al 2009 e della Regione Puglia dal 2005 al 2015, nonché attuale presidente di una società di calcio militante nel campionato di serie C, il Foggia Calcio".

Per la consigliera comunale e per il compagno, che secondo l'accusa avrebbe avuto "rapporti di frequentazione con elementi di spicco della criminalità organizzata locale", il gip ha disposto la custodia in carcere, mentre per l'imprenditore i domiciliari.

I soggetti "portatori di voto" sarebbero stati 7: "Avrebbero avuto i compiti di individuare, contattare e reclutare il maggiore numero possibile di elettori da cui avrebbero comprato i voti verso il pagamento di un corrispettivo in denaro che sarebbe stato loro anticipato o successivamente rimborsato dai 3 attinti da custodia", spiega la Dda di Bari in nota precisando che in relazione a tali fatti il gip ha "riconosciuto la gravità indiziaria rispetto ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale".