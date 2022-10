Inchiesta Asl di Benevento: Nunzia De Girolamo assolta anche in appello. "Un incubo durato 9 anni"

"Un incubo durato nove anni che adesso finisce". Questo il commento a caldo di Nunzia De Girolamo alla notizia dell'assoluzione anche in corte d'Appello a Napoli nell'inchiesta su presunte irregolarità di gestione nella Asl di Benevento.

L'ex ministra era stata rinviata a giudizio insieme ad altri imputati. Al centro della vicenda giudiziaria l'esistenza di quello che gli inquirenti all'epoca definirono "un direttorio politico-partitico" che avrebbe influenzato la gestione dell'Asl sannita e di cui la De Girolamo sarebbe stata a capo.

Le tappe dell'inchiesta

Un'inchiesta nata sul finire del 2013, che esplose mediaticamente a inizio 2014 e che indusse la De Girolamo a dimettersi (non indagata) dal governo Letta, in cui era responsabile delle Politiche agricole.

Un intrigo con contorni da spy story per via delle registrazioni che uno degli imputati, l'ex direttore amministrativo dell'Asl, Felice Pisapia, realizzò di nascosto nel corso di due incontri tenuti nella casa del padre della De Girolamo, che all'epoca non aveva ancora assunto incarichi di governo. Vertici ai quali lo stesso ex ministro, allora coordinatore provinciale del Pdl, aveva preso parte attivamente. L'acquisizione di quelle registrazioni da parte della magistratura portò al coinvolgimento dell'ex ministro nell'inchiesta che aveva preso il via da una serie di fatture pagate per prestazioni sanitarie per l'accusa mai effettivamente erogate.

Associazione per delinquere, concussione e utilità in cambio di voto elettorale: queste le accuse originariamente contestate, a vario titolo, a De Girolamo e agli altri sette imputati, tutti assolti in primo grado, il 10 dicembre 2020, perché il fatto non sussiste. Contro l'assoluzione aveva fatto ricorso la procura, solo nei confronti di sei imputati, tra cui l'ex ministra, e per i soli reati di concussione, consumata e tentata. La procura generale ha chiesto condanne per tutti, ma la Corte ha confermato oggi l'assoluzione piena.

Nel pomeriggio il verdetto di assoluzione della Corte d'Appello, che ha confermato la sentenza del tribunale. "Voglio proprio "ringraziare chi, in questi anni terribili, mi è stato sempre vicino con affetto, a iniziare dalla mia famiglia", ha detto la ex ministra, oggi conduttrice televisiva. "Resta senza dubbio l'amarezza per un linciaggio mediatico senza precedenti", ha aggiunto. “Nessuno mi restituirà i nove anni di serenità, ma per fortuna esiste ancora una giustizia giusta ed oggi mi godo questo momento”.