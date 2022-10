L'inchiesta del Washington Post: un sistema di molestie nel bodybuilding

Il Washington Post apre un nuovo capitolo della battaglia contro le molestie sessuali nello sport: quello del bodybuilding. "I funzionari delle due principali federazioni di bodybuilding sfruttano sessualmente le atlete da decenni, spingendole a posare per fotografie di nudo, pubblicando quelle foto su siti di pornografia soft-core e, a volte, manipolando i risultati dei concorsi a favore delle concorrenti più disponibili", scrive il giornale, che ha raccolto le testimonianze di molte atlete, alcune delle quali hanno smesso di praticare lo sport per sottrarsi alla predazione dei loro corpi. Il Washington Post chiama in causa il figlio del presidente della International Federation of BodyBuilding and Fitness Pro League, società che organizza le più importanti competizioni di bodybuilding da quando lo sport è esploso nei primi anni ‘80. L’uomo avrebbe costruito un impero parallelo all'"attività di famiglia" basata sulla diffusione delle foto delle atlete sui suoi siti web porno softcore. In sostanza alle atlete veniva proposto un contratto di gestione dell'immagine che prevedeva la partecipazione a servizi fotografici in lingerie o di nudo che venivano poi pubblicate su Internet. Sarebbero state coinvolte oltre duecento atlete. Molte di loro hanno dichiarato di essersi sentite costrette a firmare il contratto e a posare nude. “Sentivo che se avessi rifiutato, la mia carriera sarebbe finita”, ha raccontato una di loro.

Getty Body Building, Arnold Classic

Il figlio del presidente non ha risposto alle domande del Washington Post, ma il National Physique Committee e la International Federation of Bodybuilding hanno dichiarato che l'inchiesta è un atto di ostilità immeritato. "Non siamo interessati a rispondere ai tabloid che propongono storie infondate basate su fonti inaffidabili con evidente ostilità alle nostre organizzazioni piuttosto che con un interesse alla ricerca della verità", hanno detto. Quindi hanno posto l'accento sulle opportunità offerte alle donne nello sport. “Come parte dei nostri sforzi per far crescere lo sport, abbiamo ampliato gli eventi e le opportunità per tutti i partecipanti, aumentato i premi in denaro per le atlete e migliorato le comunicazioni con le nostre concorrenti per affrontare qualsiasi dubbio su un evento o sulla loro esperienza”.

Giudici compiacenti La storia raccontata dal Washington Post apre una nuova breccia e certamente farà discutere perché svela un sistema di molestie e corruzione che coinvolge anche diversi ex giudici dei concorsi più importanti che hanno riferito di punteggi cambiati e punti assegnati ai concorrenti in base alla “loro disponibilità” nei confronti dell'organizzazione “clandestina” di gestione della loro “immagine”. E non solo. Alcune atlete affermano che molti tornei erano basati sullo sfruttamento sessuale. Tra le testimonianze il quotidiano statunitense riporta quella di Mandy Henderson, bodybuilder e ex agente di polizia della California. Ha raccontato che nel 2005 le fu proposto di scattare foto di nudo che questo le avrebbe garantito un veloce successo. Firmò un regolare contratto, ma non vide che la metà delle entrate provenienti dagli scatti in stile Playboy cui aveva acconsentito. Poi arrivarono le prime avances da membri dello staff che gestivano la sua immagine. Quattro anni dopo non era ancora stata tesserata come atleta professionista per non aver ceduto mai alle richieste sessuali che, neanche tanto velatamente, le venivano proposte. Il manager contattato dal giornale ha negato ogni accusa sostenendo di essere un “padre di famiglia”.

Getty Bodybuilding

La lista nera Molte delle donne intervistate hanno affermato che “dire di no” ai manager aveva il suo prezzo. Ava Cowan, che ha partecipato a competizioni professionistiche, ha raccontato che un avvocato, dopo aver visionato il contratto che le era stato proposto, le consigliò di non firmare. I punteggi ottenuti nelle gare cominciarono a essere sempre più bassi e lei si sfogò pubblicando messaggi su un forum online in cui svelava il sistema. Per quattro anni le fu impedito di gareggiare. Era finita in una lista nera. Tornò alle gare solo dopo essersi scusata e aver accettato di posare in lingerie. Nel 2011 arrivò terza nella categoria figure alle competizioni Arnold Classic e Olympia.

Getty Bodybuilding, atlete in gara