Incidente alle celebrazioni della battaglia di El Alamein: gravi 2 parà atterrati tra le case

Caduta rovinosa per due paracadutisti che si sono lanciati durante le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della battaglia di El Alamein in corso ad Abbiategrasso (Milano).

I due parà, per ragioni ancora da definire, sono finiti fuori dal campo previsto. Sono riusciti ad atterrare nei cortili di due case, in via Legnano e in via Crivellino. Uno dei due è riuscito a imboccare lo scivolo di un garage sotterraneo di un condominio mentre l'altro ha finito la sua corsa contro le piante presenti nel cortile di un'altra casa, provocandosi entrambi delle fratture anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Le loro condizioni sono inizialmente apparse gravi tanto che è stato inviato l'elisoccorso. All'arrivo del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco erano tutte e due coscienti. Per uno dei due è stato scelto il trasporto all'ospedale Niguarda in codice giallo, per l'altro quello in rosso con l'eliambulanza all'ospedale San Carlo.