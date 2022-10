Crolla un muretto a Manziana, grave un corriere

Doveva consegnare un pacco, avrebbe cercato di scavalcare un muretto che ha ceduto. L’uomo, 39 anni, è precipitato su una struttura in ferro che spuntava dal cemento armato.

È la cronaca del grave incidente sul lavoro avvenuto ieri in via Trevignano, a Manziana, vicino a Roma. Nella caduta il corriere si è perforato il costato. Soccorso dai medici del 118 è stato portato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto i Carabinieri e un ispettore della Asl Roma 4 Bracciano. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.