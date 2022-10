Incidente sul lavoro: morto un operaio nel cantiere del terremoto. E' precipitato da un costone

Tragica morte sul lavoro: stavano posizionando la rete di contenimento su un costone, nel cratere del terremoto del 2016 che investì Marche ed Abruzzo, e sono entrambi precipitati a terra per cause ancora in fase di accertamento. Uno, di 32 anni, è morto sul colpo, ferito in maniera per fortuna non grave l'altro operaio.