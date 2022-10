Incidenti stradali: a Roma morti un 20enne ed un 51enne: schiantati contro un albero

In una sola notte, due morti sulle strade della capitale: schiantati contro un albero due giovani, a Tor Bella Monaca: uno, di soli 20 anni, è morto sul colpo.

Poco dopo - alle 21.53 - un uomo 51 anni ha perso la vita, anche lui ha perso il controllo della vettura, per cause in corso di accertamento, ed è finito contro un albero.

La morte del 20enne

L'incidente è avvenuto in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia di Stato e polizia locale.

Il ragazzo di 20 anni era seduto sul sedile del passeggero dell'auto, ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione.

L'amico al volante è stato portato in ospedale in codice rosso.

Un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta invece in via di Vigna Murata per l'altro grave incidente stradale, in cui ha perso la vita un uomo di 51 anni, morto anch'esso schianto contro un albero.