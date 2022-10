La fotografa del Kashmir ha vinto il Pulitzer ma non può ritirarlo: "Non posso andare negli Usa"

La ventottenne è stata premiata per il suo reportage sul Covid-19 in India. Al momento della partenza, è stata trattenuta dai funzionari dell'immigrazione all'aeroporto di Nuova Delhi e le è stato impedito di imbarcarsi, mentre a due suoi colleghi è stato permesso di lasciare il Paese.

Sanna Irshad Mattoo , 28 anni, è uno dei quattro giornalisti che lavorano per l'agenzia di stampa Reuters che hanno vinto quest'anno il prestigioso premio per la fotografia.

"Non so cosa dire. Per me era un'opportunità unica nella vita", ha dichiarato all'Afp. “Io sono stato arrestata senza motivo e agli altri è stato permesso di andarsene. Forse ha a che fare con il fatto che sono del Kashmir”. Il Kashmir è un territorio conteso e altamente militarizzato per un'insurrezione che dura da decenni.