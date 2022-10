Indonesia. Scontri dopo partita di calcio, almeno 127 morti

Almeno 127 persone sono rimaste uccise nella città di Malang, nella provincia indonesiana di Giava Orientale, a seguito degli scontri scoppiati al termine della partita di calcio tra Arema FC e Persebaya . "Nell'incidente sono morte 127 persone, due delle quali sono agenti. Trentaquattro persone sono morte all'interno dello stadio e le altre sono morte in ospedale", ha dichiarato il capo della polizia di Giava Orientale, Nico Afinta.

Akhmad Hadian Lukita, presidente della PT Liga Indonesia Baru (LIB), ha dichiarato : "Siamo preoccupati e ci rammarichiamo profondamente per questo incidente. Condividiamo le nostre condoglianze e speriamo che questa sia una lezione preziosa per tutti noi".

L'account twitter ufficiale di Persebaya ha pubblicato: “La famiglia allargata di Persebaya piange profondamente la perdita della vita dopo la partita tra Arema FC e Persebaya. Nessuna vita da single vale il calcio. Preghiamo per le vittime e che le famiglie rimaste abbiano forza”.

Le restanti partite della BRI Liga 1 previste per questa settimana sono state sospese a seguito dell'incidente, mentre la FA indonesiana ha confermato che l'Arema non ospiterà più partite per il resto della stagione.