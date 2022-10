Infortuni sul lavoro: 59enne precipita e muore mentre ristruttura un'abitazione privata

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo avrebbe sbattuto la testa morendo sul colpo. Sul posto, in via Addolorata, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione Portici e della sezione operativa di Torre del Greco. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

“A 24 ore dalla giornata nazionale sulle morti sul lavoro, in Campania registriamo l'ennesima vittima sul lavoro in edilizia. L'ennesima tragedia, l'ennesimo rimpianto su cosa si poteva, si può e si deve fare per fermare questa strage senza fine”, scrive il segretario generale Fillea Cgil Napoli, Giuseppe Mele, commentando l'incidente che è costato la vita a un operaio edile a Portici.

"A nome dell'Ugl esprimo cordoglio alla famiglia della vittima e sgomento per una tragedia che si doveva evitare. È inaccettabile parlare di fatalità di fronte a una vera e propria strage quotidiana". Lo hanno dichiarato, in una nota congiunta, Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl e Maria Rosaria Pugliese, Segretario Regionale Ugl Campania.

"Come ribadito dal Presidente della Repubblica Mattarella - sottolineano i due esponenti Ugl -, lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Servono riforme urgenti come il coordinamento delle banche dati per intensificare i controlli e, soprattutto, una capillare formazione sulla sicurezza a partire dalle scuole al fine di rafforzare la prevenzione.