Inizia il "Lucca Comics & Games" e i Cosplay tornano ad "assaltare" la città che è anche virtuale

Il Cosplay, ovvero il gioco di travestirsi da personaggi dei fumetti, film o cartoni , non ha età né nazionalità e gli amanti del genere arrivano a Lucca da tutto il Paese , quest’anno anche per tornare a sfidarsi nel contest che incoronerà i travestimenti migliori.

In ogni edizione, infatti, il festival crea indotti da capogiro per il settore e attira pubblico da tutto lo Stivale: esperti, curiosi e i tanto attesi Cosplayers, che son tornati a invadere Lucca senza più le limitazioni legate alla pandemia.

L’evento lucchese, nel corso dei suoi cinque decenni (la prima edizione è del 1965), è diventato un appuntamento immancabile per gli appassionato di fumetti, videogame, cartoni animati e cultura pop. Il Lucca Comics è un fenomeno multimediale e intergenerazionale e non più di considerato di nicchia.

La vera forza dell’evento è la sua trasversalità e la sua anima plurale: una dote che anche quest’anno ha garantito all’evento il tutto esaurito per almeno la metà delle giornate ancor prima di iniziare. Al momento, risultano venduti ben 290mila biglietti: un record assoluto nella storia del festival, con una cifra superiore di circa 20mila unità rispetto al 2019.

A guidare l'edizione 2022 della kermesse, il tema Hope, speranza: un concept che invita a ritrovare le energie per riconquistare l’armonia perduta dopo oltre due anni di pandemia. E, in linea con questo messaggio, a illustrare il manifesto di quest'anno è stato Ted Nasmith, disegnatore fantasy e maestro dell’imaginative realism.

Il Lucca Comics è, come sempre, una fiera all’insegna della diversificazione e della varietà di temi e sono moltissimi gli incontri, le mostre e le rassegne proposte. E questo non solo nel mondo reale ma anche in quello virtuale.

Infatti, Lucca sbarca sul metaverso: aprendo uno tra i browser Chrome, Firefox o Microsoft Edge e dirigendosi sul server di Coderblock sulla piattaforma Discord, all'indirizzo https://discord.gg/paMsChXRxf, si può accedere a LuccaLand, trasposizione virtuale della città toscana dove si può accedere senza visori 3D.

Una volta entrati, i giocatori potranno scegliere e personalizzare il proprio avatar, esplorare la cittadella, cimentarsi in diverse sfide, incontrare personaggi tra edifici in pietra, torri e ponti levatoi, e prendere parte all'avventura principale: salvare la Dea Speranza, tema, appunto, di questa edizione. I vincitori potranno aggiudicarsi anche una "land", un terreno, nel metaverso di Coderblock.

Per il pubblico che fisicamente arriverà a Lucca, invece, molti gli incontri interessanti: il fumettista Chris Ware farà ritorno in città, dopo essere stato celebrato lo scorso anno ai Lucca Comics Awards per il miglior fumetto dell’anno con “Rusty Brown”. E adesso, grazie alla collaborazione con Coconino Press, Ware porterà per la prima volta sugli scaffali italiani il suo “Building Stories”, pietra miliare della narrazione a fumetti già pubblicata negli Stati Uniti nel 2012.

Altro ospite internazionale ed eccellenza del cartellone 2022 , il regista Tim Burton, figura iconica e creatore di mondi e personaggi divenuti parte dell’immaginario collettivo. Il regista, al Lucca Comics & Games, presenterà l’anteprima europea del primo episodio di “Mercoledì”, l’attesa serie tv (in onda su Netflix dal 23 novembre) dedicata a Mercoledì Addams, l'inquietante figlia della famiglia.