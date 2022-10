Inps: nei primi 7 mesi del 2022 attivati più di 5 milioni di contratti

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati da gennaio a luglio 2022 sono state 5.029.000, con un aumento del +21% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed una crescita che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali. È quanto emerge dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps, che analizza i dati da gennaio a luglio 2022.

Analizzando la crescita delle tipologie contrattuali, l’Inps nota che quella più accentuata è registrata dai contratti a tempo indeterminato: quasi 900 mila assunzioni, un record dopo il 2015, che segnano un aumento del 33% rispetto all’anno precedente. Di queste, la metà sono trasformazioni da contratti precari (da rapporti a termine e apprendistato), in fortissimo incremento rispetto al 2021 con un +68% che segna il livello massimo degli ultimi dieci anni. Significativo anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine.

Nel dettaglio:

2.097.000 per il tempo determinato (+20%);

874.000 assunzioni per i contratti a tempo indeterminato (+33%);

757.000 per gli stagionali (+14%);

650.000 per i somministrati (+14%).

442.000 assunzioni per gli intermittenti (+32%);

209.000 per l’apprendistato (+21%);

A questa tendenza positiva, si contrappone però il grande numero di cessazioni, pari a 3.949.000 di contratti conclusi, in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per tutte le tipologie contrattuali. Per le cessazioni a tempo indeterminato si tratta del valore più elevato dell’ultimo decennio.

In particolare:

1.482.000 per i contratti a tempo determinato (+30%);

1.079.000 di contratti a tempo indeterminato (+26%);

591.000 per i contratti in somministrazione (+26%);

347.000 cessazioni di contratti intermittenti (+53%);

323.000 di contratti stagionali (+48%);

127.000 di contratti in apprendistato (+39%).

Secondo l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, analizzando le nuove assunzioni e le cessazioni di contratti, la variazione netta dei rapporti di lavoro per i primi 7 mesi del 2022 è di una diminuzione di 64.970 posti di lavoro, pari a -6% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nel dettaglio: