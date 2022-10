L'Inter contro la Sampdoria punta a infilare la quarta vittoria consecutiva in campionato

L'Inter dopo aver perso per 2-1 contro la Roma è riuscita a battere il Sassuolo (2-1), la Salernitana (2-0) e la Fiorentina (4-3). Spera dunque oggi di infilare la quarta vittoria di seguito e di avviarsi a una volata in campionato.

La Sampdoria di Dejan Stankovic ha vinto una sola partita fino ad ora, contro la Cremonese, proprio la scorsa settimana e spera dunque di invertire finalmente un trend negativo.

Il tecnico della Sampdoria torna da avversario contro la squadra in cui ha giocato quasi dieci anni, dal 2004 al 2013: “I dieci anni più belli della mia vita” ha detto ieri in conferenza stampa.

Stankovic e Simone Inzaghi si ritrovano oggi da allenatori, ma la storia e il destino li hanno uniti in una partita speciale: quella del loro esordio e del loro primo gol in Serie A.

Era il 13 settembre, la prima giornata del campionato 1998-99, arbitrava Farina. Quella partita, senza grandi picchi e piuttosto noiosa, la ricorderemo per questo, per quel gol di Stankovic che portava in vantaggio la Lazio al 74° e per l'altro di Inzaghi per il Piacenza all'87°. Finì così: 1-1. E chissà se i due avrebbero mai pensato di ritrovarsi un giorno, oggi, da allenatori avversari.