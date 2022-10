Investe un motociclista dopo una lite al semaforo e scappa

Una lite al semaforo come tante tra un automobilista e un motociclista culminata, però, con la morte di quest'ultimo.

E' accaduto a Montello, in provincia di Bergamo, lungo via Papa Giovanni alle 12.30 di ieri: il colpevole, 49 anni, alla guida di una Fiat Panda, ha investito con la macchina il 55enne in sella ad una moto con cui aveva avuto un diverbio pochi minuti prima mentre erano fermi ad un incrocio.

Una volta che il semaforo è diventato verde il centauro è stato speronato volontariamente dalla Panda ed è caduto a terra, rimanendo esanime in mezzo alla carreggiata dell'altro senso di marcia.

L'automobilista è fuggito, ma è stato rintracciato velocemente e arrestato dai carabinieri. Portato nella casa circondariale di Bergamo, è accusato di omicidio volontario.