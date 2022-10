Iran, è morto l'autore dell'attentato al santuario a Shiraz, arrestate due reporter iraniane

È morto l'autore dell'attentato terroristico al santuario sciita a Shiraz, rivendicato dall'Isis, in cui sono morte 15 persone. Inizilamente si era parlato di 3 killer, ma non si ha poi avuto conferma. Le autorità iraniane non hanno rivelato i dettagli dell'aggressore, confermando solo che l'uomo è morto oggi in un ospedale di Shiraz a seguito delle ferite riportate durante il suo arresto. Lo riportano le agenzie di stampa semiufficiali iraniane Fars e Tasnim. I funerali delle vittime mostrano la disperazione di chi resta a piangere e a lottare per buttare giù il regime. Sono sei settimane che le proteste anti-governative proseguono nella Repubblica islamica. I manifestanti, uomini, donne, anziani chiedono più diritti e la fine della dittatura di cui il velo è divenuto simbolo. Le manifestazioni sono represse con forza dal regime che accusa i "nemici dell'Iran", in primis gli Stati Uniti, di essere dietro le proteste. Il mese scorso le autorità iraniane hanno annunciato l'arresto di nove stranieri, ritenuti coinvolti nelle manifestazioni, tra loro c'è anche l'italiana Alessia Piperno, ancora detenuta nel carcere Evin di Teheran.

Nel famigerato carcere iraniano sarebbero finite altre due giornaliste iraniane. Due reporter, Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammadi, che le autorità accusano di “scrivere bugie” e di essere "agenti speciali 007" addestrate dagli Usa, perché stavano indagando sulla morte di Mahsa Amini. Reuters fa sapere che Washington chiederà una riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulla repressione delle proteste, la settimana prossima. All'incontro dovrebbero partecipare il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'Iran, Javed Rahman, Shirin Ebadi, vincitrice del Premio Nobel per la pace, e Nazanin Fanadi, attrice e attivista civile. Il governo di Washington punta a esplorare strumenti pratici per avviare "indagini credibili e indipendenti" sulle violazioni dei diritti umani in Iran. Ma Teheran è accusata anche di fornire droni kamikaze a Mosca per la guerra in Ucraina. Smetta "immediatamente" di fornire armi alla Russia. È la richiesta esplicita che Kiev rivolge all'Iran, nelle parole del capo della diplomazia ucraina, il ministro degli esteri Dmytro Kuleba, in una conversazione telefonica oggi con il suo omologo iraniano Hossein Amirabdollahian.