Iran, 17enne ucciso dalle forze di sicurezza durante le proteste. 244 i morti e 12.500 i fermi

Continua a scorrere il sangue in mezzo alle proteste antigovernative in Iran. Uno studente di 17 anni è stato ucciso a Mashhad, seconda città più grande a nord est dell'Iran, dalle forze di sicurezza iraniane mentre manifestava per le strade. Il suo volto si aggiunge a quello delle altre giovanissime vittime della repressione.

Colpito a meno di un metro di distanza per 24 volte. Si legge nel certificato di morte di Abolfazl Adinezadeh - dice la BBC Persian - secondo cui il ragazzo riportava danni al fegato e ai reni causati da colpi di arma da fuoco. L'episodio risale all'8 ottobre scorso, m è arrivato a noi solo adesso. Abolfazl Adinezadeh aveva preso parte alle proteste antigovernative che dilagano e non accennano a diminuire nel Paese. "Che crimine aveva commesso per colpirlo allo stomaco per 24 volte?", ha detto il padre di Abolfazl, in un video del funerale del figlio pubblicato sui social. Le autorità non hanno commentato.

La sua morte si aggiunge ai 244 manifestanti uccisi da quando sono cominciate le proteste oltre un mese fa dopo la morte di Mahsa Amini, la 22 enne curda deceduta mentre era in custodia della polizia morale iraniana. Secondo l'ong Iran Human Right gli arresti sono 12.500. Tra le vittime ci sono molti giovanissimi, minori di 18 anni, soprattutto donne divenute simbolo della lotta alla repressione e al velo obbligatorio, come Nika Shahkarami e l'ultima Asra Panhai. E dal Kurdistan all'Azerbaigian a Teheran sono oramai molte le immagini di donne che camminano per strada senza l'hijab.