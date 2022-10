Iran, 4 morti nel rogo del carcere di Evin. Usa: "Iran responsabile di nostri cittadini incarcerati"

Le mobilitazioni per la morte della giovane Mahsa Amini hanno provocato più di 200 morti nel Paese, secondo l'organizzazione non governativa Iran Human Rights, mentre Teheran e la guida suprema Ali-Khamenei accusano gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali di incitamento alle manifestazioni.

L'incendio è scoppiato mentre una rivolta e alcuni scontri avvenivano all'interno della prigione, scatenate secondo media iraniani da "un gruppo di prigionieri del braccio dove i banditi e i teppisti sono incarcerati". Secondo il procuratore di Teheran la situazione non è collegata alle proteste in corso in Iran, perché l'area dove sono scoppiati gli scontri è separata da quella dove sono detenuti i prigionieri politici.

I detenuti facevano parte della sezione speciale dei condannati per rapine e reati finanziari, morti a causa delle inalazioni del fumo provocato nell'incendio appiccato nel laboratorio di cucito del carcere. Dieci dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri 51 nell'ambulatorio del carcere, in un'altra sezione del quale sarebbe detenuta anche l'italiana Alessia Piperno , arrestata il 28 settembre scorso nell'ambito delle manifestazioni contro il regime di Teheran. Secondo l'agenzia di stampa Irna, durante gli scontri e l'incendio di ieri, alcuni prigionieri hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati. Secondo fonti italiane, tutti gli stranieri detenuti nel carcere a nord di Teheran, non sono stati coinvolti e stanno bene, compresa Alessia.

Le autorità iraniane hanno denunciato il sostegno mostrato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alle proteste contro l'uccisione di Mahsa Amini, cosa che secondo loro costituisce un'interferenza negli affari interni del Paese. "Negli ultimi giorni il governo e i funzionari degli Stati Uniti hanno cercato disperatamente di infiammare i disordini in Iran con varie scuse e in ogni modo possibile, e hanno sostenuto i disordini nel nostro Paese e la creazione di violenze", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Naser Kanaani, nei commenti raccolti dall'agenzia Isna.

Kanani ha detto che Biden "manca di consiglieri fidati" né sembra avere "buona memoria" per ricordare che "l'Iran è troppo forte e fermo per arrendersi alle sue sanzioni crudeli e alle sue minacce insensate". Biden venerdì scorso ha esortato l'Iran a porre fine alle violenze contro i propri cittadini e si è schierato a fianco dei cittadini e delle "coraggiose donne iraniane". "Le donne dovrebbero essere in grado di indossare ciò che vogliono in nome di Dio", ha detto durante un discorso alla scuola pubblica Irvine Valley College in California.

"L'Iran non sarà indebolito dalle interferenze e dalle dichiarazioni di un politico "esausto". È la risposta di Teheran, per bocca del portavoce del ministero degli esteri iraniano, Nasser Kanani, dopo le dichiarazioni del presidente Usa sulla rivolta nel carcere di Evin. Biden, scrive il portavoce su Instagram, ha ancora una volta sostenuto le "rivolte" in Iran. "La vostra abitudine è di abusare di situazioni di disordine, ma ricordate: qui c'è l'Iran", ha intimato Kanani rivolgendosi al presidente Usa.