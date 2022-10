Iran: a Zahedan una manifestazione soffocata nel sangue. Un ragazzo sarebbe rimasto ucciso

Le autorità della provincia iraniana di Sistan e Baluchistan hanno annunciato che è stato silurato il capo della polizia nel capoluogo Zahedan a causa di "carenze" nella gestione delle proteste che si sono registrate il 30 settembre, il 'venerdì di sangue', in questa città della Repubblica Islamica. Lo riporta il Guardian che evidenzia un'insolita ammissione di colpa da parte dell'apparato di sicurezza iraniano. Secondo altri osservatori si tratterebbe di una prova di crescenti divergenze a livello politico mentre proseguono le proteste governative esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane deceduta il 16 settembre dopo essere stata arrestata a Teheran con l'accusa di non indossare correttamente il velo. Dopo i fatti di Zahedan, un'inchiesta interna - ricostruisce il Guardian - ha confermato che la polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti. Il bilancio, secondo l'inchiesta, parla di 35 morti. Le autorità hanno anche disposto indennizzi per le famiglie delle vittime. Si tratta, sottolinea ancora il giornale, di un ulteriore segnale del fatto che le autorità iraniane temono che le tensioni non si siano placate. A Zahedan erano state annunciate proteste dopo il denunciato stupro di un'adolescente e le accuse a un comandante di polizia. I gruppi per i diritti umani hanno parlato di oltre 90 morti.