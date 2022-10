Iran, Al-Arabiya: "I familiari di Mahsa Amini agli arresti domiciliari"

I familiari di Mahsa Amini sarebbero agli arresti domiciliari per decisione delle autorità iraniane secondo quanto riferisce al-Arabiya.

La notizia arriva il giorno dopo le proteste nel quarantesimo giorno dalla morte della giovane iraniana, una data simbolica per la religione islamica, perché è il momento in cui l’anima lascia il corpo che segna la fine del lutto. Mahsa Amini è morta il 16 settembre, tre giorni dopo l'arresto a Teheran con l'accusa di non indossare correttamente il velo.

A Saqqez, città nel Kurdistan iraniano, ieri migliaia di persone hanno marciato insieme verso il cimitero dove è sepolta la giovane donna.

"Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni e aperto il fuoco sulle persone in piazza Zindan, nella città di Saqqez", ha twittato Hengaw Human Rights Organization, un gruppo con sede in Norvegia che monitora le violazioni dei diritti nelle regioni curde dell'Iran.

Più di 50 civili sono stati feriti dagli spari nelle città della regione, dice l'organizzazione che punta il dito contro Ismail Zarei Koosha, governatore della regione del Kurdistan, nel nordovest del paese.

Secondo la ong Iran Human Rights 234 persone, tra cui 29 bambini, sono morte dall’inizio delle proteste, definite oggi “rivolte che aprono la strada al terrorismo” dal presidente iraniano Ebrahim Raisi.