Ancora proteste nel sangue in Iran. Farah Dibah: "Khomeini è ossessionato dalle donne"

Ancora alta tensione in Iran tra le forze di sicurezza capitanate dalle Guardie della rivoluzione e le centinaia di manifestanti che anche oggi sono scesi in strada in diverse città del paese e in particolare in due città curde, tra gli epicentri delle proteste che da 20 giorni infiammano il paese. La scintilla la morte di Masha Amini, 22enne curda morta mentre era in custodia della polizia morale per aver indossato male il velo. "Morta per malattia" dice la polizia.

In una scuola a Saqez, città natale di Amini, nel Kurdistan iraniano, le ragazze hanno intonato lo slogan della protesta "Donna, vita, libertà" e in strada le manifestanti si sono tolte il velo per sventolarlo sopra la testa, secondo alcune immagini diffuse questa mattina sui social e confermate dall'organizzazione per i diritti umani Hengaw che su Twitter denuncia: "Le forze di sicurezza stanno sparando contro i manifestanti a Sanandaj e Saqqez", postando filmati con la polizia antisommossa che spara lacrimogeni. "Scioperi generali" e manifestazioni in corso anche a Sanandaj e Divandarreh, così come a Mahabad, nella provincia dell'Azerbaigian occidentale. A Teheran, nella piazza Saadat Abad, un gruppo di donne ha iniziato la protesta togliendosi il velo e sventolandolo come bandiera di libertà. Gesto che immortala donne, giovani e giovanissime, da quattro settimane sulle barricate del cambiamento nonostante la brutale repressione. "Non abbiamo più paura. Combatteremo", si legge inoltre su un grande striscione di un cavalcavia dell'autostrada Modares che attraversa il centro della capitale.

Sono almeno 185 le vittime in Iran, di cui 19 minori, dall'inizio delle proteste per Mahsa Amini, e per le altre vittime, tutte giovanissime, che sono seguite. Lo riferisce l'ong con sede a Oslo, Iran Human Rights (Ihr). Tra loro oltre a Masha Amini e Hadis Najafi c'è Sarina Ismaïlzadeh, 16 anni, uccisa nella provincia di Alborz (nord-ovest) dalle forze di sicurezza, sostenendo che si è suicidata saltando da un edificio", stessa sorte forse toccata a Nika Shakarami, anche lei 16 anni trovata dopo 10 giorni con il volto spappolato, ma la giustizia iraniana nega.